Čaputová přijala demisi Kalavské. Ministerstvo zdravotnictví dočasně povede premiér Pellegrini

Čaputová rozumí důvodům, kterými Kalavská argumentovala demisi. V resortu podle prezidentky nechtěla jen udržovat status quo, ale chtěla něco změnit.

Prezidentka rovněž rozumí i zklamání odcházející ministryně, která neprosadila ani reformu nemocnic ani změny při očkování.

Čaputová dodala, že i když se v posledních letech hodně investovalo do nákupu zdravotnické techniky, zrekonstruovaly se nemocnice, nakupují se nová, modernější lůžka, tato zlepšení nestačí k tomu, aby došlo ke změně, jakou Slovensko potřebuje.

Čaputová varovala, že pokud nyní ve zdravotnických zařízeních chybí přes 2 600 lékařů a přes 3 000 sester, při zachovaní dosavadního trendu za pět let bude na Slovensku chybět už přes 12 tisíc zdravotníků.

Dodala, že každý chybějící pracovník je potenciálním ohrožením kvality poskytování zdravotní péče.

Ze své strany Pellegrini uznal, že vést rezort zdravotnictví je pro něho velká odpovědnost. Videozáznam okomentování této situace předseda slovenské vlády zveřejnil na Facebooku.

Rozhodnutí nebylo náhlé

9. prosince Andrea Kalavská oznámila o svém rozhodnutí ohledně demisei. O tom informovala po jednání Hospodářské a sociální rady SR.

O odchodu z funkce Kalavská uvažovala již od středy (4.12), kdy na rozhodnutí vlády došlo ke stažení reformy nemocnic z jednání parlamentu.

„Cítila jsem se velmi špatně. Na druhé straně jsem dostala v průběhu těchto dnů neskutečné množství podpůrných dopisů a e-mailů, abych zůstala, abych myslela na pacienty, lékaře a rozdělanou práci. Kdyby člověk myslel jen sám na sebe, určitě odejde, protože si řekne, že mu to za to nestojí. Vždy jsem měla jen jeden zájem, a tím byl pacient. Asi se to v slovenské politice nenosí nebo je to trapné, nenašlo to odezvu,“ prohlásila Kalavská.

„Tak se nemá chovat ke svému ministrovi, jak se zachovala strana Směr-SD ke mně,“ uvedla.