Slovenská policie reaguje na video brutální rvačky. Obviněno je 10 lidí

„Policie intenzivně pracovala na případu od momentu, kdy jí byl nahlášen. V první řadě bylo důležité identifikovat lidi z videa - spárovat a dokázat, že ta a ta osoba je opravdu ta a ta z videa. Není pravda, že policie začala konat až po zveřejnění videa,“ stojí v příspěvku.

K bitce, při níž měla skupina lidí napadnout muže, došlo 11. prosince. Policie odmítá, že začala v případě konat až po zveřejnění videa.

Alarmující informace přicházely dřív

Včera slovenská média informovala o tom, že na sociálních sítích se objevilo video z Liptova, na kterém nejprve jeden agresor zaútočil na bezbranného muže. Později se k němu přidají i další kumpáni, kteří ve velkém rozdávají rány pěstí a kopance.

Poznamenávalo se, že na šokujících záběrech je vidět, jak muž před rváči celou dobu ustupuje v naději, že si to skupina výtržníků rozmyslí. Opak je však pravdou. Oběť končí na kolenou, rváči do ní kopou, mlátí ji pěstmi, v jednu chvíli si do ní dokonce udeří i dívka. Vše bylo zaznamenáno na kameře.

Rovněž se uvádělo, že se útok měl odehrát 11. prosince v obci Važec (okr. Liptovský Mikuláš). Téměř po týdnu se k němu nyní vyjádřili i muži zákona.

„Dementujeme dezinformace, podle kterých policie nekoná v případě napadení jedné osoby více pachateli. Policie koná, a proto neinformuje, aby se o jejích krocích nedozvěděli pachatelé a aby díky tomu byli spravedlivě potrestáni. Zítra přineseme více konkrétních informací,“ slibovala včera policie na sociální síti.

Podrobnosti o jiném zásahu

Na začátku minulého týdnu jsme informovali o dalším zásahu slovenské policie, která provedla kontrolu v jisté trnavské firmě a zaměřila se na nelegální zaměstnávání a pobyty. Podle příspěvku, který byl zveřejněn na facebookovém profilu Policie Slovenské republiky, bylo několik cizinců zadrženo a vyhoštěno.

Na sociální síti zveřejnili policisté jisté podrobnosti ze zásahu. Cizinecká policie a pracovníci Inspektorátu práce a Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny provedli kontrolu oprávněnosti pobytu státních příslušníků třetích zemí na území Slovenska.

„Během akce bylo ve firmě na výrobu komponentů pro automobilový průmysl v Trnavě kontrolovaných 17 státních příslušníků Srbska, 4 státní příslušníci Rumunska a 14 občanů Slovenské republiky,“ uvádí dále slovenská policie.

Došlo k předvedení celkem 9 státních příslušníků Srbska. Podle informací, které policie uveřejnila, se zdržoval jeden cizinec na území Slovenska neoprávněně a osm z nich vykonávalo práci nelegálně.