Blaha vyprášil Nicholsonovou za návrh kriminalizovat rudou hvězdu: Poděkuj komunistům, že vůbec žiješ, Lucko

Slovenský politik a poslanec za stranu Směr-SD napsal na svém profilu na sociální síti vyjádření na adresu europoslankyně Nicholsonové. Co jí politik vzkázal?

Před nedávnem zveřejnil Ľuboš Blaha fotografii s dárkem k narozeninám, který dostal od Roberta Fica – červenou hvězdu se srpem a kladivem. Na tuto fotografii zareagovala europoslankyně za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová, která napsala, že Blaha dlouhodobě propaguje komunismus, který byl a je zločinecká ideologie. Dále napsala, že s právníky a vyšetřovateli podává na Blahu trestní oznámení.

„Když už Fico jedno obvinění má, ať si nezávidí navzájem,“ dodala.

Reakce ze strany Blahy na sebe nenechala dlouho čekat. V úvodu svého příspěvku se europoslankyně Blaha dotazuje, zda bude odstraňovat i takové symboly komunismu, které přiložil na fotografiích, a zda bude likvidovat hroby kvůli červeným hvězdám.

„Budete bourat pomníky, jak to udělali vandalové v Námestově? A v čem jste jiná než fašité, když chcete ničit symboly našich osvoboditelů?“ pokračoval poslanec.

Vyjadřování úcty

Podle jeho slov by europoslankyně za symboly Rudé armády kriminalizovala, on jim však vyjadřuje úctu.

„Prý rudá hvězda je zločinecký symbol. Prý srp a kladivo je znakem totality. Tvrdí toto nevzdělané trdlo. Kdyby si konečně udělala maturitu, tetička by pochopila, že jde o symboly Rudé armády, který nás osvobodila od fašismu,“ vysvětlil Blaha.

Jak dále píše, tyto symboly zdobí hroby ruských osvoboditelů, ke kterým slušní lidé chodí vzdávat úctu a vděk a „nekecají nesmysly o zločinecké ideologii“.

„Ty můžeš akorát tak děkovat komunistům, že vůbec žiješ, Lucko. Hitlerovci by nás naházeli do plynu,“ napsal vzkaz Nicholsonové.

Dále poslanec zmínil, že se šel poklonit ruským hrdinům ve městech Žilina a Martin. Jak sám dodal, nikdy nezapomene na to, kdo Slovensko osvobodil. „Za to, že jsme, že vůbec žijeme, vděčíme Sovětskému svazu, dnes Ruské federaci. Taková je historická pravda,“ napsal Blaha.

Kdo stojí za osvobozením

Dále připomněl Nicholsonové, kdo tedy stojí za osvobozením. „Ještě jednou, Lucko, pro ty pomalejší – osvobodili nás Rusové, ne Američané. Rudí, ne modří,“ vysvětlil.

Podle příspěvku Ľuboše Blahy zemřelo ve druhé světové válce přes 30 milionů Slovanů na základě fašistické ideologie. Jak dále zmínil, tak liberálové bojují proti Rusku tak jako fašisté v minulosti.

„Nicholsonová je jednou z těchto liberálních fašistů. S pěnou okolo úst útočí proti všemu ruskému. S čirou nenávistí vede válku proti jiným názorům. S rasistickými předsudky vůči Slovanům. A s nulovým poznáním dějin a filozofie. Tetka bez morálky a intelektu,“ napsal poslanec.

Rada od Blahy

Kromě jiného popsal situaci, kdy mu údajně Nicholsonová poslala nějakou „pohlednici“, kde se píše, že komunismus je zločinecká ideologie. „Natočila k tomu i videjko z Bruselu, fešanda. Ona se tam musí strašně nudit, když vymýšlí takové hovadiny,“ poznamenal ironicky Blaha.

V souvislosti s tím dal Blaha europoslankyni radu, aby jí někdo koupil knihu Nauka o společnosti – příprava na maturitu. Tam by si dle jeho slov měla nastudovat Marxe, kde by měla zjistit, že je v teorii beztřídní společnost, ve které platí heslo – každému podle jeho potřeb.

„Pokud je toto zločin, tak Nicholsonová jen potvrzuje, že je fašista. Ale to je typické pro liberály – nezáleží jim na potřebách chudších lidí. Jsi pro ně člověk, jen když máš prachy. Pokud prachy nemáš, jsi pro ně méněcenná rasa. Říkám – fašisti,“ stojí dále v příspěvku.

Úcta k ruským osvoboditelům

Blaha opět zdůraznil, že si vždy bude vážit ruských osvoboditelů, a že Nicholsonová ho nezastraší. Dodal, že na něj může europoslankyně podat i stovky trestních oznámení, ale on bude vždy chodit vzdávat úctu na hřbitovy, kde leží ruští osvoboditelé, a vždy bude děkovat komunistům za to dobré, co udělali pro Slovensko.

„A nebudu se stydět za rudou hvězdu. Tak jak se za ni nestyděli ani hrdinové, kteří za nás ve druhé světové válce umírali. Raději natoč další videjko, jak si kupuješ drahou kabelečku, drahá, to ti jde. A ty budeš vždy jen pro smích, protože poznání nahrazuješ nenávistí,“ napsal závěrem poslanec.