Danko oznámil, že svolá lednovou schůzi parlamentu, pokud vetuje prezidentka některý ze zákonů

K situaci dodal, že do programu zařadí i ty body, které byly přesunuty z předcházející řádné schůze, a pro které opozice na začátku prosince iniciovala danou mimořádnou schůzi.

„Prosadili jsme, že sportovní kluby budou moci ušetřit obrovské peníze na odvodech a zdravotních pojišťovnách, protože budou moci být sportovci na živnost. Údajně tento zákon ještě nepodepsala. A ještě pozemkové úpravy,“ sdělil Danko.

Prezidentka se nechala slyšet, že zvažuje všechny možnosti v případě těchto dvou zákonů a není to tedy ještě uzavřená věc.

Danko vyjádřil přesvědčení, že pakliže by k vetování zákonů došlo, má povinnost svolat další řádnou schůzi Národní rady Slovenska. Dodal, že tam zařadí všechny, a to i opoziční zákony.

„To je moje povinnost. Já jsem všechny zákony, snad jen to, co se týkalo Kanady na základě ministerstva, nikdy neblokoval,“ řekl.

Využití každé příležitosti

Poté zmínil, že existuje jedna schůze, která se musí otevřít a dle jeho slov to opozice moc dobře ví. Narážel na mimořádnou schůzi parlamentu na odvolávání premiéra Petera Pellegriniho. On sám vyjádřil názor, že odvolávání premiéra takhle krátce před volbami nemá smysl ani logiku. Jak však dodal, opozici to překážet nebude a rovněž využije každé příležitosti, aby se mohla postavit před kamery.

Kromě toho uvedl, že z programu poslední schůze parlamentu přesunuli na návrh předsedy Směru-SD Roberta Fica několik bodů. Jednat se mělo především o opoziční návrhy zákonů. Argumentoval tím, že je nezbytné, aby byl na schůzi ponechán dostatečný prostor na projednání státního rozpočtu.

Dle názoru opozice byly však porušeny její demokratická práva na předkládání a projednávání návrhů. Z toho důvodu iniciovali mimořádnou schůzi. Nicméně program plénum na začátku prosince nepodpořilo.

50denní moratorium

Dne 28. října schválila Národní rada Slovenska návrh koaličních poslanců strany Směr-SD, který prodlužuje moratorium na volební průzkumy ze 14 dní na 50. Opoziční poslanci se k novele stavěli kriticky. Schválení zákona podpořilo 74 poslanců.

Prezidentka ovšem daný zákon nepodepsala a obrátila se na Ústavní soud. Ten se před dvěma dny, tedy 18. prosince, postavil na stranu prezidentky a v platnosti tak zůstává dosavadní systém. Podle toho začíná moratorium dva týdny před parlamentními volbami.