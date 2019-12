Je oficiální politikou Slovenska podpora nacismu? Harabin je šokován extrémy na politické scéně SR

Harabinovi jde o to, že se Slovensko zdrželo hlasování v OSN při rezoluci odsuzující oslavy nacismu.

Jak vyplývá z příspěvku politika, Harabina rovněž zajímá, proč Lajčák mlčel, když maďarský premiér Orbán zasedal s předsednictvím strany Fidesz pod mapou velkého Maďarska, ale kritizoval ho, když bránil Maďarsko proti migrantům a rušil Sorosovou univerzitu v Budapešti.

Jak bylo informováno dříve, Valné shromáždění OSN přijalo návrh rezoluce k boji proti oslavování nacismu. Dokument dostal název Boj proti oslavování nacismu, neonacismu a jiným formám, které přispívají k eskalaci moderních forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související netolerance.

Pro dokument hlasovalo 133 zemí, Spojené státy a Ukrajina se tradičně postavily proti, 52 států včetně České republiky, Slovenska a Izraele se zdrželo hlasování.

V této souvislosti Harabin klade otázku, zda není znepokojení vládních představitelů pro vandalismus na židovském hřbitově pokrytecké, jestliže Slovenská republika zastoupená ministerstvem zahraničí odmítne hlasovat za rezoluci v OSN, která bojuje proti oslavě nacismu, extremismu a xenofobii.

Podotýká se, že tuto schizofrenii vnímá i ze strany prezidentské kanceláře, která ještě za prezidentování Kisky zasáhla do nezávislosti justice, kdy intervenovala u generálního prokurátora, aby propustil z vazby pachatele, který poškodil pomník sovětských osvoboditelů od nacismu. Harabin varuje i před opačnou stranou politického spektra, která zase SNP označuje jako puč proti slovenské státnosti, osvobození od fašismu prezentuje jako okupaci a velebí luďácký režim.

Dále poznamenává, že oba extrémy na slovenské politické scéně zemi dělají nedůvěryhodnou v očích Ruské federace, která jako jediná velmoc Slovákům garantuje jižní hranici. K podobnému řádění dochází i v okolních zemích.

Co se děje jinde

V této souvislosti autor připomíná to, že v České republice došlo k poškození sochy maršála Koněva, dokonce tam zastupitelstvo prosazuje postavit pomník vlasovcům, kolaborantům s jednotkami SS, jejichž zločiny odsoudil i Norimberský tribunál.

Na Ukrajině pochodují s pochodněmi banderovci, v Lotyšsku, Estonsku a Litvě pochodují nacisté z Waffen SS za účasti vládních představitelů. Nikdo z oficiálních představitelů Slovenska však neprotestuje.

Harabin se proto ptá vládních představitelů, zda je podpora nacismu a fašismu oficiální politikou Slovenské republiky, kdy se Slovensko zdrželo hlasování v OSN při rezoluci odsuzující oslavy nacismu a překrucování historie.

„Také se v této souvislosti ptám ministra, který už je přes rok v demisi, proč na rozdíl od chorvatského ministra zahraničí mlčí a nepodává protestní nóty, když premiér sousední země zasedá pod mapou velkého Maďarska. Neboť když Orbán bránil svou zemi před migranty nebo když rušil Sorosovou univerzitu v Budapešti, tehdy všichni tito pokrytci měli plnou pusu kritiky a znepokojení. No teď když jde o provokaci Maďarska vůči sousedním zemím, tak mlčí a neumí se naší vlasti zastat,“ stojí v materiálu.

Maďarskému národu Harabin přeje, aby historickému vývoji již porozuměli i maďarští politici, a Slovensku přeje, „aby ho v zahraničí začal konečně zastupovat někdo jiný než alibista Lajčák“.

Co zaznělo na adresu Petříčka

Před pár dní jsme informovali o tom, že předseda KSČM Vojtěch Filip se na svém účtu na Facebooku vyjádřil k „absolutnímu selhání“ ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Za toto selhání považuje skutečnost, že se ČR nezapojila do boje proti oslavování nacismu a že se zdržela hlasování o rezoluci о Boji proti oslavování nacismu.

Šéf komunistů byl situací natolik rozladěn, že se k celé věci vyjádřil na sociální síti a po ministrovi zahraničí požadoval vysvětlení.

„Aliance národních sil ve čtvrtek (19. 12. 2019) vydala veřejnou žádost na vládu ČR, po které chce objasnit, proč ČR nehlasovala v OSN pro rezoluci o Boji proti oslavování nacismu. Nejen já mám zásadní otázku, proč se ČR zdržela hlasování k této rezoluci Valného shromáždění OSN?“ zeptal se Filip na důvod nepodpoření návrhu, jehož spoluautory byla šedesátka zemí.

„Usnesení VS OSN doporučuje, aby země zabránily přezkoumání výsledků druhé světové války a odmítnutí zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, které byly spáchány během druhé světové války. Stejně jako aliance odsuzuji ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka za to, že se ČR nezapojila do boje proti oslavování nacismu a při hlasování se zdržela. Proč, pane ministře?“ zaútočil šéf KSČM na Petříčka.

Uvedl také, že pokud si dobře vzpomíná, tak „to byli v minulosti obyvatelé této země, kteří měli být podle nacistických plánů vyhlazeni“.

„Navíc v naší společnosti je v posledních letech evidentní nárůst fašistických tendencí, které v řadě případů zůstávají nepotrestány. A někteří lidé záměrně neonacismus podporují a oslavují např. tu banderovce, tu vlasovce. Považuji to za mezinárodní ostudu a absolutní selhání šéfa české diplomacie, který by měl neprodleně rezignovat nebo by měl být okamžitě odvolán,“ nebral si na závěr servítky.