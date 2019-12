„Božská Zuzanka…“ Blaha se vysmál štábu fotografů, který přijel za Čaputovou k bezdomovcům

Blaha upozornil na akci slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, která v pondělí v rámci předvánoční doby navštívila bratislavské azylové středisko pro lidi bez domova. V průběhu návštěvy Čaputová sama připravovala a podávala jídlo, tým fotografů vše spolehlivě zachytil na kameru.

„Božská Zuzanka ještě i přes svátky ve své nekonečné dobrotivosti navštěvuje bezdomovce a vaří jim dobroty. Z nějakého podivného důvodu si s sebou bere štáby fotografů, které ji při tom fotí, ale to ať vás, sluníčka, neznepokojuje, všechno to dělá jen a jen z lásky a vůbec ne kvůli reklamě,“ napsal Blaha.

Překvapilo ho také, že Čaputová vařila ve slavnostním oděvu. „Stejně z vrcholně nezištných důvodů si naše Zuzanka vystavuje na sociální sítě fotku, jak v plné parádě hněte těsto ve večerních šatech, protože tak to běžně dělají hospodyňky – převlečou se po každém úkonu, aby náhodou nebyly od mouky. A samozřejmě Zuzička charitativní posílá peníze do Prešova tak, aby to vědělo celé Slovensko – neboť o tom je charita. Ne, ne, vůbec to není všechno politická reklama – všichni víme,“ dodal.

Čaputová na summitu NATO

Nedávný summit NATO v Londýně nebyl pro slovenskou prezidentku zcela úspěšný. Na společné fotografii s dalšími vůdci byla Čaputová umístěna v poslední řadě, kde ji schoval řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Fotografie se hned začala šířit na internetu a shromáždila spoustu vtipů.

© AP Photo / Pool / Yui Mok Společná fotografie lídrů zemí NATO v Buckinghamském paláci

Některá média a politici okomentovali kauzu a poukázali na disonance, protože Čaputová byla pár dní před tím uvedena na seznam portálu Politico 28 nejvlivnějších lidí v Evropě а Forbes Slovensko ji ve stejný den označil za Osobnost roku 2019.