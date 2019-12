„Co dělali tito západoevropští „hrdinové“ během druhé světové války?“ Blaha se ostře vypořádal s europarlamentem

Zpočátku slovenský politik ve svém postu píše, že v Rusku byla zahájena sériová výroba raketového systému s hypersonickým blokem Avangard. Avangard je schopen létat v hustých vrstvách atmosféry na mezikontinentální vzdálenost rychlostí převyšující Machovo číslo více než 20krát.

Podle Blahy tak Rusové tímto krokem dali Američanům šach mat.

„Rusko vynalezlo novou jadernou superzbraň. Systémy USA by novou raketu Avangard nedokázaly ani zaměřit, natož sestřelit. Šach mat,“ uvedl.

Blaha se rovněž domnívá, že v poslední době západním mocnostem jaksi „nejde karta“. Jako příklad uvedl to, jak ze sebe poslanci Evropského parlamentu „udělali kompletní idioty“. Zmínil nedávno přijaté usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Mimo jiné dané usnesení zdůrazňuje, že 2. světová válka byla zahájena v důsledku smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení.

Blahu ale rozhodnutí Evropského parlamentu rozesmálo.

„Už netrpělivě čekáme, kdy německé gestapo prohlásí za mirotvorce. A v Bruselu a Štrasburku před europarlamentem postaví sochu Adolfa Hitlera,“ napsal a dodal, že ještě několik dalších takových usnesení a Evropský parlament sezmění v psychiatrický ústav Coudenhove-Kalergi.

Dále připomněl události 2. světové války na území západní Evropy.

„Jde o to, že Belgie sundali němečtí fašisté za tři týdny a Francii za měsíc. Tolik k Bruselu a Štrasburku. Severské státy Hitler obsadil za pár dní, neutrální Švédsko se napakovalo na výrobě zbraní pro nacisty a Itálie sama patřila k fašistickému táboru. Ve Španělsku a Portugalsku vládly fašistické diktatury,“ uvedl.

A co se děje ve světě teď? Blaha vysvětluje: „Všichni tito „hrdinové“ z druhé světové války dnes z Bruselu a Štrasburku kopou do Ruska – do toho Ruska, které Němci nikdy nedobyli a které přišlo o desítky milionů lidí, aby Evropa mohla být svobodná.“ Dále podotýká: „Se vší úctou, nic nechutnějšího si ani nedokážu představit. Arogance místo vděčnosti. Kdyby tak Evropský parlament raději držel hubu.“

Svůj příspěvek ukončil slovy: „Psi štěkají a Rusko jde dál. Hrdě, sebevědomě a Avangardně.“

V komentářích pak slovenský politik získal velkou podporu.

„Ještě, že alespoň na Slovensku je zatím většina lidí, kteří vědí, kdo nás osvobodil ve 2. světové válce. Že to byla Rudá armáda za pomoci spojenců. Na rozdíl od Čechů, lépe řečeno Pražáků, kteří likvidují památníky válečných hrdinů a stavějí je fašistům,“ napsala jedna z komentujících.

„Pokud bude z Evropského parlamentu psychiatrických ústav, tak by ty VIP pacienty mohli léčit bývalí lékaři-specialisté z koncentračních táborů, pokud tedy nebyly všichni popraveni. Pokud ale jen jeden „unikl“, určitě si vyškolil následníky, a bezpochyby bude léčba na 100 % účinná!“ napsal další.