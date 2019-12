Případ vraždy Kuciaka: Před soudem dnes stane jeden z obviněných

Konkrétně se uvádí, že před Specializovaným trestním soudem dnes, v pondělí 30. prosince, dopoledne stane Zoltán Andruskó. Dotyčný měl v této kauze vystupovat jako zprostředkovatel mezi objednavatelem Kuciakovy vraždy a nájemnými vrahy. Andruskó přitom během vyšetřování spolupracoval s policií a jako jediný z pěti obviněných si zažádal o uzavření dohody o trestu výměnou za doznání.

Nicméně, prokuratura bližší informace a podmínky této dohody szatím nezveřejnila. Dle informací by si ale dotyčný měl odpykat ve vězení deset let, přičemž původně mu hrozil trest ve výši až 25 let či doživotí.

Již dříve Daniel Lipšic, který je právním zástupcem rodiny Kuciaka, uvedl, že při uzavření dohody s Andruskem došlo k mimořádném snížení trestu. Podle všeho by tak navrhovaný trest měl být snížen o více než jednu třetinu pod dolní hranici trestní sazby, již pro daný delikt stanovuje zákon.

Jaká je role Andruska v této kauze?

Andruskó měl v dané kauze figurovat tak, že převzal objednávku vraždy od Aleny Zsuzsové. Tu měl poté nastínit bývalému policistovi Tomášovi Szabóovi a jeho bratranci, kterým je bývalý voják z povolání – Miroslav Marček. Právě Marček a Szabó měli vraždu vykonat.

Sám Marček se během vyšetřování k vraždě doznal. Tím poměrně překvapil policisty, kteří se původně domnívali, že byl střelcem Szabó.

Vražda novináře Jána Kuciaka a vyšetřování

Ján Kuciak pracoval jako reportér zpravodajského webu Aktuality.sk. Věnoval se vyšetřování daňových podvodů několika podnikatelů s napojením na špičkové slovenské politiky. Slovenský novinář a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli zastřeleni v únoru roku 2018 v jejich domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy. Policie za hlavní motiv vraždy označila novinářovu práci.

Ján Kuciak je prvním zavražděným novinářem na Slovensku. Z objednání této vraždy byl obviněn slovenský podnikatel Marián Kočner. Obviněni jsou kromě něj ale také bývalý policista Tomáš Szabó, bývalý profesionální voják Miroslav Marček , podnikatel Zoltán Andruskó a překladatelka Alena Zsuzsová.

Vražda vyvolala masové protesty veřejnosti a politickou krizi s vládou premiéra Roberta Fica na jedné straně a prezidentem Andrejem Kiskou a opozičními stranami na straně druhé. Krize vyvrcholila dne 15. března odchodem předsedy vlády. Fico později prohlásil, že na hrobě Kuciáka tancovali mnozí politici, herci i třetí sektor, jejichž jediným cílem byl pád vlády. Také dodal, že mezi organizátory těchto demonstrací lze najít propojení s Georgem Sorosem.

Uvádí se, že hlavní líčení s Kočnerem, Marčekem, Szabóem a Zsuzsovou začne v lednu. Tito čtyři obvinění nedávno při předběžném projednání obžaloby u soudu odmítli možnost uzavřít s prokurátorem dohodu o vině a trestu.