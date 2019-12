„Podívejte, co by u nás chtěli prosadit ultraliberálové.“ Harabin vyzval, aby se před LGBTI propagandou bránilo justičně

Nová dekáda má přinést spoustu novinek a trendů, včetně těch módních. Prvním z nich je, jak se zdá, titulní strana lednového vydání světově známého časopisu Cosmopolitan. Na ní totiž bude poprvé v tomto století zobrazen muž. Konkrétně ji bude zdobit fotografie amerického kadeřníka Jonathana Van Nesse, jenž je široce známý díky pořadu Queer Eye na Netflixu. Na titulní straně Cosmopolitanu je Van Ness v lososových šatech, má dlouhé vlasy a vousy.

Slovenskému politikovi a bývalému předsedovi Nejvyššího soudu Slovenské republiky Štefanu Harabinovi se ale tato převratná událost nějak nezalíbila. Na své oficiální stránce na Facebooku tak Harabin publikoval příspěvek, v němž podrobil zdrcující kritice titulní stranu lednového vydání časopisu a zmínil, že takové úchylnosti on, ani jeho politická strana Vlast, tolerovat nehodlá.

„Strana Vlast úchylnosti nikdy nedovolí! Žena má být ženou a chlap má být chlapem. Tak je to normální. Všechno ostatní jsou zvracené a úchylné experimenty, které strana Vlast na Slovensku nikdy nedovolí. Podívejte se, co by chtěli ultraliberálové prosadit v naší zemi. Na Západ od nás je to už úplně normálně. My se těmto zvrácenostem musíme bránit a je naší povinností před nimi chránit naše děti. A proto strana Vlast dala veřejný přislib, že přijdeme se zákonem, který ochrání naše děti před LGBTI propagandou a genderovou ideologií,“ prohlásil šéf politické strany Vlast a vyzval lidi, aby se k nim dne 29. února 2020 připojili a volili normální Slovensko.

Harabinovi pak následně řada komentujících pod příspěvkem vyslovila podporu. S jeho kritickým postojem totiž uživatelé vesměs souhlasili.

„Ten, kdo bude volit ultraliberály, tak jeho děti budou mít o zvrácenou budoucnost postaráno. Nesmíme to dopustit, a proto volím Vlast,“ napsala uživatelka Maria Hajdoczyová.

O svůj názor na věc se podělil i další komentující: „Není to normální a nesmí to být označováno za normální. Je to osobní věc dotyčného, ale označovat takové pomýlené chování za normální, je zvrácenost.“

Parlamentní volby na Slovensku

Bývalý předseda Nejvyššího soudu Slovenska Štefan Harabin již dříve oznámil, že jeho politická strana Vlast půjde do parlamentních voleb v únoru 2020. Mimo jiné zdůraznil, že Vlast bude usilovat o prosazení národních a křesťanských hodnot. Vytvoření volební koalice Harabin odmítl, ale připustil spolupráci různých politických sil v podobě širokého bloku.

Podle nedávných průzkumů je politická strana Vlast lídrem předvolebních preferencí, takže se může stát, že dojde i na případné vítězství Harabinovy Vlasti a sestavení vlády spolu s dalšími stranami.