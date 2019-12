„Zaprodal Československo a zničil život miliónům lidí.” Blaha si nebral servítky ke 30. výročí zvolení Václava Havla

Po sametové revoluci nově zvolený československý prezident Václav Havel vyhlásil 29. prosince 1989 amnestii. V československých věznicích v té době sedělo 31 tisíc vězňů. Milost dostaly více než dvě třetiny z nich. Tento prezidentský krok doposud vyvolává smíšené názory expertů.

Podle Ľuboše Blahy měl ten čin osudové a nenapravitelné následky.

„To je ten chlap, který propustil těžké zločince z vězení se svou nemocnou amnestií a konečně pohřbil náš sen o bezpečné zemi,“ napsal politik na Facebooku a dodal: „Na dlažbu poslal desítky tisíc lidí, neboť jeho chlebodárci se potřebovali zbavit konkurence v oblasti vyzbrojování - Slovensko ekonomicky totálně odpálil. Neboť pacifismus.“

Dále připomněl události, které se odehrály na území bývalé Jugoslávie.

„Ale jménem téhož pacifismu neváhal hájit bombardování Bělehradu - vždyť ,humanitární bomby‘, ne? Chlap zaprodal Československo a zničil život milionům,“ uvedl.

Na konci svého příspěvku dodal, že Václav Havel se jistě zapíše do dějin.

„Do dějin alkoholu. Spolu s Jelcinem,“ uzavřel.

Schwarzenberg o Václavu Havlovi

Ke 30. výročí zvolení Václava Havla svůj příspěvek o něm uveřejnil čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Uvedl, že ten den byl jeho nejšťastnějším dnem v životě, a vysvětlil to tím, že byl jeho „národ zase svobodný“.

„Když se dnes na toto datum dívám, na jedné straně si říkám, o kolik jsme šťastnější než naši otcové či dědové. Neboť třicet let po 28. říjnu 1918 jsme se ocitli v mnohem horší porobě, než jsme za starého Rakouska mohli tušit, že může kdy nastat,“ napsal v úvodu.

Následně kníže přiznal, že naše země dnes opravdu vzkvétá. „Jdeme-li po našich městech, můžeme vidět opravené domy, náměstí září v jasných barvách a žijeme v takovém blahobytu, jako ještě nikdy v našich dějinách. Jistěže jsou některé skupiny obyvatel, které na to spíše doplácí, ale to bylo v dějinách vždy a v mnohem větší míře. Je jim třeba pomoci a nenechat je na holičkách,“ myslí si. Když to tedy podle něj vezmeme v celku, pak jsme se „tak dobře ještě nikdy v dějinách neměli“.