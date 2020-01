O zemi dobrých lidí. Co zaznělo v prvním novoročním projevu Čaputové?

Zuzana Čaputová pronesla svůj první novoroční projev jako prezidentka Slovenské republiky. Podle političky to bylo spíše o naději, než o pohlazení dobrými slovy.

„Nejraději bych byla, kdyby můj první novoroční proslov v této funkci byl tím, co všichni tak potřebujeme: pohlazením milými slovy. To by ale nebyl pravdivý. Bude však doufám poselstvím o naději, kterou může každý z nás naplnit,“ uvedla Čaputová.

Potenciál sounáležitostí

Na začátku svého novoročního projevu politička popřála, aby se Slovákům dařilo budovat úspěšnou zemi a využívat příležitosti nového roku. Podle ní atmosféra ve slovenské společnosti není dána a neměnná, ale vytváří se společným úsilím.

„Se smutkem a rozčarováním sleduji, jak nabírá na síle hrubost, vulgárnost a manipulace ve veřejné debatě. Jak si pomalu zvykáme na to, že osobní konflikt je legitimní pracovní metodou. Jakoby jedinou cestou k prosazení svých myšlenek bylo ponížení oponenta a vymezení se na jeho úkor. Se slovem se často zachází účelově, bez odpovědnosti za následky a s umlčením vlastního svědomí,“ sdělila slovenská prezidentka s tím, že Slováci jsou unaveni z mnoha konfliktů a mnozí jsou rozdělení spory.

Čaputová však podotkla, že řada událostí minulého roku potvrdila, že Slováci můžou být soucitní, velkorysí a obětaví. Uvedla, že o tom svědčí ta neštěstí, kdy někdo přicházel o život či majetek.

„Potenciál sounáležitosti je na Slovensku mnohem větší, než si často myslíme a dokazuje, že Slovensko je zemí dobrých lidí. To je důvod k hrdosti a vděku,“ řekla.

Největší dluh po sametové revoluci

Dalším bodem poselství prezidentky bylo zajištění „pořádku a férovosti v reálném životě“, což podle ní předpokládá dodržování pravidel a nesení odpovědnosti při jejich porušení. Právě toto Čaputová označila za největší dluh po listopadu 1989.

„Máme za sebou důležitý rok odhalování reality, která nám chvílemi vyrážela dech. Z různých zveřejňovaných zvukových i obrazových záznamů jsme se dozvěděli, že mnozí z těch, kteří měli sloužit spravedlnosti a veřejnému zájmu, stáli na opačné straně. Pro nikoho není příjemné vidět, jak podezřelý z nejtěžších zločinů uráží, ponižuje a korumpuje bývalého generálního prokurátora, který mu slouží,“ prohlásila.

Prezidentka k věci dodala, že zmíněné problémy nejsou malé, ale sama věří v to, že současně probíhá „očistný proces“, a to díky práci vyšetřovatelů a prokurátorů.

„Biblická moudrost říká, že když pravdu poznáme, tak nás osvobodí. Kéžby toto naše poznání bylo základem příštího roku, roku příležitostí,“ sdělila slovenská prezidentka.

Čaputová také zmínila, že dojde k řadě reforem, které mají za účel posílit nezávislost a odpovědnost slovenské policie, prokuratury a soudů země. Vymahatelnost práva, právní jistotu, rovnost před zákonem označila za nejdůležitější kroky pro příští období. Dodala, že základem fungování zdravého státu je férové prostředí.

O důstojném životě

V poslední části svého poselství slovenská prezidentka upozornila na to, že nehledě na tvrdé pracování je na Slovensku mnoho lidí, kteří nemají důstojný život. Kromě problémů s životními podmínkami se politička také dotkla problému násilí na ženách a diskriminace.

„Všichni máme na Slovensku své místo, svůj domov, právo na kvalitní služby od státu, právo se začlenit a žít důstojně. Dát šanci přežít důstojný život jiným nijak nesnižuje šanci prožít důstojný život nám. Naopak, začleněním lidí žijících na okraji či v nouzi vytvoříme sociální i ekonomicky prosperující Slovensko,“ uzavřela Čaputová.