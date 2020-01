„Negativistický a nenávistný – výsměch úřadu.“ Blaha okomentoval novoroční projev Čaputové

„Uf, viděli jste Čaputovou? Omlouvám se, ale takové negativistické a nenávistné projevy nepronášel ani (bývalý prezident Andrej – red.) Kiska. To byl výsměch jejímu úřadu,“ otevřel slovenský politik svůj post na sociálních sítích a dodal: „Slovenské státnosti věnovala až jednu celou větu a potom už jen moralizovala a hejtovala. Namísto toho, aby vyzdvihla, co jsme za 27 let dokázali, ona je kopala do Slovenska.“

Novoroční projev slovenské prezidentky Zuzany Čaputové byl podle názoru„strojený a nervózní“.

„Z Čaputové dnes sršel neuvěřitelný komplex – zuří, neboť ji kritizují, nezvládá, že ji všichni nemilují, opovrhuje každým, kdo má jiný názor. O nic jiného v projevu nešlo – hejt vůči oponentům a zbytek jen vata,“ napsal politik, který obratem dodal, že její projev vyzněl jako „druhořadý komentář Deníku N“, namísto státnického projevu.

Nezájem o pracující a odtržení od reality

Čaputovou nezajímá většinová společnost, ale menšiny, které považuje za největší problém Slovenska, myslí si politik.

„A největší problém Slovenska podle naší projevové víly? Menšiny. Ne pracující lidé, ne sociální stát, ne senioři, rodiny či sociálně slabší. Ale menšiny. Typická liberální nabubřelost a odtržení od reality na Slovensku,“ zmínil Luboš Blaha.

Poslanec také poblahopřál k tomu, že Čaputová použila výraz „naše Slovensko“ místo slovního spojení „tato země“. Označil to za „velký skok pro liberály“.

„Jediné, co tyto liberální fanatiky drží při životě, je naděje, že převezmou moc. O tom pořád hovoří. Nesnáší Slovensko a Slováky a chtějí naši vlast změnit na neoliberální přívěšek USA,“ myslí si Blaha s tím, že ze slovenské prezidentky během jejího projevu „sršela nenávist“. Projev Čaputové v této souvislosti označil za „laciný kýč bez myšlenky, bez poselství a bez vlastenectví“.

Slovenská politická scéna o projevu Čaputové

„Od chvíle, kdy se ujala svého úřadu, jsme mohli být svědky toho, že prezidentka Čaputová hovoří jasně a adresně. Dokáže přesně formulovat a podtrhnout nejpalčivější problémy země,“ cituje slova politické strany Most-Híd portál Teraz.sk.

K projevu prezidentky se vyjádřil také Eduard Heger z OĽaNO. Podle jeho názoru nemohl být projev prezidentky milý, protože pak by nebyl pravdivý.

„Jak prohlásila, její projev nemůže být o milých slovech, protože by nebyl pravdivý, tak i práce pro lidi musí být upřímná a pravdivá,“ řekl Heger.

České novoroční projevy

V České republice vystoupil s novoročním projevem předseda Senátu Jaroslav Kubera a předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Kubera varoval před útoky na svobodu a rostoucí míru politické korektnosti v zemi, která prakticky znemožňuje svobodu slova. Vondráček upozornil na hysterii okolo klimatických změn a řekl, že považuje za nepřijatelné, aby byl jedinec deklasován pouze na ukazatel, jakou po sobě zanechává uhlíkovou stopu.