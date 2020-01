Pellegrini chce znovu vyhrát volby. Jedné věci se však obává

Pellegrini vyjádřil přání, aby se volební kampaň změnila na dialog o budoucnosti země a věcných řešeních, která před Slovenskem momentálně stojí. Sdělil však, že se obává toho, že v realitě budou převládat témata, která rozdělují společnost.

„Zřejmě to bude více o emocích než o soutěži myšlenek. Je potřeba se na to připravit a zabojovat o důvěru lidí,“ sdělil v rozhovoru Pellegrini.

Dodal, že si myslí, že se společnost mění a přežije a uspěje pouze ta strana, která dokáže na dané změny zareagovat. „Chceme opět volby vyhrát,“ sdělil Pellegrini a dodal, že právě s tímto cílem byla sestavena i kandidátka strany do voleb.

„Je společnou kandidátkou strany, jsou tam nové tváře stejně jako i zkušení poslanci,“ dodal.

Kandidátka Směru

Na konci listopadu představila strana Směr-SD volební kandidátku. V čele je, jak již bylo zmíněno, Peter Pellegrini, na druhém místě je lídr strany Robert Fico a poslanec Ľuboš Blaha je na jedenáctém místě.

Fico tehdy zdůraznil, že s Pellegrinim nemá žádné neshody a v rámci kampaně se chce soustředit na mobilizaci struktur strany. Co se týče bývalého místopředsedy slovenské Národní rady Martina Glváče, ten kandidovat nebude. Po nátlaku opozice začátkem listopadu rezignoval.

Příčinou byly jeho kontakty s podnikatelem Mariánem Kočnerem, který je obviněný z objednání vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka. V komunikaci, která údajně proběhla v letech 2014 až 2017, oba měli jednat o tom, kdo bude viceprezidentem finanční správy, kdo vyhraje výběrové řízení na pozici ředitele Vojenské nemocnice v Ružomberku, ale i jak bude vypadat složení vlády po volbách v roce 2016.

Parlamentní volby na Slovensku

Volby do Národní rady Slovenské republiky proběhnou 29. února. Jedná se o osmé parlamentní volby v dějinách samostatného Slovenska. Politická kampaň oficiálně začala dne 5. listopadu.

Podle listopadového průzkumu agentury MVK nejlepší šance na vítězství měl právě Směr s 19,1 % hlasů, na druhém místě by skončila koalice stran Progresivní Slovensko/Spolu-občanská demokracie (PS/Spolu). Další pozici by obsadila ĽSNS (8,9 %), o 0,1 % míň by získala strana bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky Za lidi. OĽaNO by volilo 7,9 % dotazovaných. KDH by mělo 7,6% podporu, SNS by získala 7 %. Do parlamentu by se mohlo dostat i hnutí Jsme rodina s 6,5 %. Strany SMK, SaS, Dobrá volba, Vlast a Most-Híd by se do parlamentu nedostaly.