Hrnko: „Bože, jen to ne!“ Jde o Čaputovou…

Hrnko svůj komentář na Facebooku otevřel slovy: „BOŽE, LEN TO NIE!” Následně připojil vyjádření slovenské politoložky Dariny Malové k novoročnímu projevu slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.

„Pro mě v jejích slovech rezonoval tón projevu Václava Havla z roku 1990. Spojením – zvládneme to – dává nejen naději, ale snaží se spojovat rozdělenou společnost. Je to už její osobité logo, podtrhující její osobitý příběh a zkušenost,“ cituje Hrnko její slova, která předtím přinesl portál Sme.sk.

Politik následně reaguje na slova politoložky o projevu slovenské prezidentky vyjádřením naděje na to, že se politoložka Malová mýlí. Projev Čaputové označil za velmi pokrytecký.

„Velmi doufám, že se paní politoložka mýlí. Asi nebylo projevu hlavy našeho státu od dob T. G. Masaryka, který by byl více pokrytecký než tento,“ napsal slovenský poslanec.

Hrnko také upozornil na interpretaci slov „zvládneme to“, kterou ze strany politoložka Malové považuje za chybnou. Její původní znění (Wir schaffen das) totiž proslavila německá kancléřka Angela Merkelová.

„No, a spojení výrazu „my to zvládneme; Wir schaffen das“, který uvrhl Evropu do chaosu a zlikvidoval občanskou bezpečnost v mnohých zemích Evropy, s paní prezidentskou, je tak trochu neférové. Předpokládám, že paní prezidentka si nepřeje pro občany Slovenské republiky podmínky, jako jsou na připojené fotografii, ani bezpečnost typu Paříž, Brusel, Berlín nebo Göteborg,“ prohlásil na sociální síti Anton Hrnko.

Novoroční projev Jaroslava Kubery

S novoročními projevy vystoupili i čeští politici. Jedním z nich byl i předseda českého Senátu Jaroslav Kubera. Ten ve svém poselství varoval před mizející svobodou slova, růstem klimatické hysterie a vlivem sociálních sítí, který vede k tomu, že, podle jeho názoru, žijeme dva životy – jeden reálný a jeden virtuální.

„Útoky na svobodu pokračovaly i v uplynulém roce. Jako vždy byly zdůvodňovány těmi nejlepšími úmysly. Příkladů je mnoho. Politická korektnost dovedená ad absurdum, takže na svobodu slova můžeme už jenom vzpomínat. Nemůžeme říkat, co si myslíme. Bojíme se, že se brzy budeme bát si to jen myslet. Nové zelené tsunami, které se rychlostí zvuku blíží k našim hranicím, a které je založeno na vyvolávání strachu o osud planety, doplněné heslem „poručíme větru dešti“ – a úžasný zelený byznys je na světě. (…) Dnes jsme v zajetí posedlosti elektromobilitou, o které již všichni vědí, že je to slepá cesta, jen se to bojí říci. Zaplatíme za to všichni,“ řekl předseda Senátu.

Za jednu z klíčových věcí minulého roku označil hledání nepřítele spojené s paranoiou.

„„Dalším typickým jevem minulého roku bylo hledání vnitřního a vnějšího nepřítele. Řídilo se heslem: To, že jsem paranoidní, neznamená, že po mě nejdou. Doma byla nejčastější slova Babiš a Čapí hnízdo, a směrem do zahraničí Čína a Rusko. Přičemž Čína a Rusko se stala více vnitropolitickým než zahraničně politickým tématem. Jako bychom neměli svých starostí dost,“ zmínil Jaroslav Kubera.