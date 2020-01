Novináři poukázali na chybu Čaputové: Při udělování vyznamenání zapomněla na holocaust

Novinař Miroslav Čaplovič ve svém článku na portálu Pravda.sk přiznává, že prezidentka Zuzana Čaputová vyznamenala několik osobností, které si to nepochybně zasloužily, například československou veřejnou činitelku a političku Miladu Horákovou, která byla popravena komunistickými úřady ČSSR, a dva hrdiny protifašistického i protikomunistického odboje Branislava Tvarožeka a Martina Janece. Ale rovněž lituje, že si Čaputová nevšimla toho, že na tento rok připadá 75. výročí osvobození Osvětimi. Svět si to připomene už za necelé čtyři týdny.

27. ledna v roce 1945 sovětské jednotky pod velením maršála I. S. Koněva osvobodily koncentrační tábor Osvětim. Čaplovič zdůraznil, že několik desítek tisíc lidí ze slovenského území, které byly zavražděny v Osvětimi a v dalších nacistických koncentrácích, byly „nejen“ Židé.

„Byly to vlastně v první řadě občané rozbitého Československa. V plynových komorách tehdy zahynulo více lidí, než jich v současnosti na Slovensku zemře přirozenou smrtí za celý rok,“ poznamenal Čaplovič.

Ale horší je, jak napsal Miroslav Čaplovič, že Zuzana Čaputová neocenila dokonce ani nikoho z nežidovských lidí, kteří někomu ze Židů nezištně pomohli v období válečné Slovenské republiky.

„Prezidentka by snadno našla několik takových lidí. Mnoha už zesnulých, ale ještě i několika žijících. Bohužel se ukázalo, že Čaputová, která zdůrazňuje, že odsuzuje projevy nenávisti, při výběru oceněných nevzala v úvahu nikoho, kdo je spojován s holocaustem,“ uvedl.

Na konci svého článku dodal, že stát Izrael udělil poctu Spravedlivý mezi národy už více než 600 takovým zachráncům ze Slovenska. Podle Miroslava Čaploviče by zřejmě nebylo na škodu, pokud by si prezidentská kancelář obstarala encyklopedii, z níž by se dozvěděla něco blíže o těchto událostech.

Udělení státních vyznamenání

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová udělila státní vyznamenání osobnostem z různých oblastí společenského, kulturního a sportovního života 2. ledna v historické budově Národní rady Slovenska. Ceremonie se zúčastnili další vysoce postavení slovenští politici, včetně premiéra Petra Pellegriniho, předsedy Národní rady Andreje Danka, ministrů a předsedy Ústavního soudu země Ivana Fiačana.

Celkově bylo vyznamenáno 20 lidí včetně třech, komu vyznamenání bylo uděleno in memoriam.