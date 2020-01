„Třetí světová válka není playstation a Írán není Irák.“ Rafaj varoval před hrou na vojáčky na Blízkém východě

Rafaj se ve svém příspěvku na sociální síti ptá, zda jsme zase o krok blíže k armagedonu. Také píše, že jsou lidé zhypnotizováni médii, státníci mají hluché uši k lidem a politici jsou opilí mocí a zájmy. Následně odkazuje na článek, který nese název Vzbuďte se. Válka není play station a Írán není Irák.

Zpočátku novinář a publicista píše „o vývozu nejdražšího artiklu – války“. „Na to mnozí, co v životě nebyli ani na vojenském výcviku, dnes vůbec nemyslí. Vždyť máme profesionální armádu, myslí si lidé, ta to za nás vyřeší... Omyl jako hrom z čistého nebe,“ podotýká.

Rafaj zdůrazňuje, že ji od Pouštní války v Iráku žijeme v iluzi. Masy si totiž dle něj zvykly na online válku v televizi či na mobilu a ani politici zjevně nemají schopnost domyslet důsledky. „Nejmilitantnější prezident Bush si troufl maximálně na Irák. Kolem Íránu kroužili američtí jestřábi dlouho jako kolem horké kaše. Příliš by je popálila,“ píše.

Připomíná také, že Írán není Irák, jelikož má dvakrát více obyvatel a je čtyřikrát větší. A navíc má jaderné technologie.

Nevinní trpí…

Poukazuje rovněž na to, že kdysi komunisté vyváželi do světa revoluce a globalisté dnes vyváží válečné konflikty. Kvůli cizím zájmům ale trpí nevinní lidé, kdysi tomu tak bylo kvůli mocensko-ideologickým zájmům, dnes kvůli těm mocensko-globálním. A také kvůli byznysu, který dle něj zúročí každou válku.

„Banksteři také na každé válce vydělají majlant (oficiálně reparace), ale ve skutečnosti drahou hru na vojáčky zaplatí daňoví poplatníci. Většinou všechno, kromě zlata, ztratí svou hodnotu. Jeho cena se opět vyšplhala na maximum, takže šedé eminence už vědí více než běžní lidé ...?“ ptá se v komentáři.

„Každá válka má svého předskokana. Je jím informační válka. Informační válka není vedena proti nepříteli, ale je namířena do vlastních řad. Lidé musí být přesvědčeni, že „zlého“ nepřítele musíme potrestat. A takto se do budoucího konfliktu nejprve zapojí korporátní světová média, která již předem připraví lidi na „spravedlivou“ válku za „naše hodnoty“... A tyto sugesce o našich „závazcích“ budou rozvíjet i domácí média,“ dodává.

Podle Rafaje jde o nebezpečné faktory, které bohužel běžní lidé neumí ovlivnit. Možná jen protesty, ale i vůči nim je systém imunní. Důkazem je dle něj třeba Francie a masové střety žlutých vest s Macronovou mocí.

Uvádí také, že jen mainstream omýlá „fetiše „společných hodnot“ a že možná někdo této hypnotizaci i uvěří“. „Agresor-obránce se především nesmí nazývat „cizí“. Nyní nám však hrozí, že cizí a jejich cizí zájmy (reálný slovník) nám válku přenesou z Asie až k nám. Minimálně do Evropy či EU. Přesněji odvetné útoky partyzánské války,“ píše.

A co íránské rakety středního doletu?

Rafaj ve svém komentáři zmiňuje také íránské rakety a píše, že to raději nebude domýšlet. Nechce myslet ani na to, že by se do konfliktu na Blízkém východě nakonec zapojil i Izrael, tedy „tradiční rival Íránu, se kterým si vzájemně posílají raketové pozdravy“.

„No a co potom? Biblický armagedon? Padni raketa, komu padni, nebo co?“ ptá se a dodává: „Elity budou sedět ve svých protiatomových krytech, to je na tom to nejhorší. Oni přežijí. Jim se nic nestane. Merkelová však pustila nejen do Německa, ale do celé Evropy, množství toxických nekontrolovatelných jedinců, z nichž mnozí mohou být spící časované buňky nebo i bomby.“

Závěrem podotýká, že tito lidé přišli z prostředí, kde je vlastní krev či víra důležitější než sociální dávky Západu. A to je pro obyčejné lidi stejné riziko jako jejich neschopní politici, kteří nedokáží říci „ne“.

„Mimochodem, kdo ze světových politiků na ně vlastně myslí, když hraje svou virtuální válku o své zájmy jako na playstationu? Naši by měli udělat alespoň tah na šachovnici a symbolickým nesouhlasem stáhnout naše vojáky ze sousedního Iráku,“ myslí si Rafaj.