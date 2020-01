Blaha o dvojím metru Kisky a Čaputové: Kdo dnes mlčí o zločinech Ameriky, ať v budoucnu drží hubu, když půjde o Rusko

„Jinak si představte, že něco takového jako Američané by udělali Rusové. Bylo by velmi zajímavé, jestli by Kiska nebo Čaputová vyzvali k míru a zmírnění napětí jako ted‘,“ píše Blaha.

Slovenský politik navrhuje následující scénář: předseda ukrajinského parlamentu byl na návštěvě, řekněme, v Bělorusku, a Rusové by stříleli rakety na letiště, a ukrajinská ,Dvojka‘ byla zavražděna. A přesto by ruský prezident tweetnul, že pokud by se Ukrajinci zhroutili, zničili by 52 cílů, včetně kulturních památek.

Podle něho by se reakce slovenských politiků a médií určitě lišila.

„To by byl křik. Sankcí. Zasedání OSN, OBSE, Rady Evropy a mezigalaktických summitů,“ myslí si Blaha.

Politik pokračuje, že všechna liberální média by citovala pasáže z mezinárodního práva, z Charty OSN, ze všech možných dohod a smluv. Kromě toho titulky, karikatury, první novinky dne by byly věnovány kritice Ruska.

„Ale udělají totéž Američané Íránu a všichni mlčí. Protože jejich milovaná Amerika sama sebe nekritizuje!“ – zdůrazňuje Bláha.

Jde o dvojí metr

Podle něho jde o dvojí metr slovenských politiků a médií.

Například Kiska, stejně jako Čaputová, napsal krátké smířlivé prohlášení pro americké velvyslanectví.

Liberální média jako SME a Denník N nic neodsuzuje. Žádné volání po mezinárodním právu, žádné volání po spravedlnosti.

Blaha tvrdí, že liberálové kritizují ty, kteří varují, že někdo spáchal vraždu a porušil všechno, co je svaté v mezinárodním právu.

„Slyšel jsem, že jsme extremisté. Slyšel jsem, že jsme radikálové. Protože říkáme pravdu o Američanech, kteří se utrhli ze řetězu jako vzteklí psi. A vedou svět do hrozné války,“ píše ve svém příspěvku slovenský poslanec.

A podle něho Rusko a Čína přispívají k míru a zmírňování napětí ve světě. A co víc, každý, kdo dnes mlčí o zločinech Ameriky, se může zdržet komentářů o morálce v budoucnu, pokud jde o Rusko, Čínu nebo Írán, myslí politik.