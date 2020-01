Hrnko: Z hrubé politické chyby Spojených států se svět stěží zotaví

Poslanec Anton Hrnko na své facebookové stránce označil útok na íránskou kolonu v Iráku, jehož následkem zahynul velitel speciálních jednotek Kuds Kásim Sulejmání, a o němž rozhodl osobně americký prezident Donald Trump, za porušení mezinárodního práva.

„Když Napoleon Bonaparte dal roku 1804 odvézt z Německa a později odsoudit a popravit vévodu d'Enghien, hlavu francouzské opozice v zahraničí, tak hrabě Talleyrand, Napoleonův ministr zahraničních věcí řekl, že to nebyl zločin, bylo to víc než zločin, byla to chyba,“ poskytl historický příklad Hrnko, který ho porovnává se současnou situací.

Tento Talleyrandův výrok podle poslance také velmi dobře charakterizuje to, co se stalo po Novém roce na Blízkém východě. „Americký atentát na vysokého představitele Íránu, generála Sulejmáního, zástupce státu, a přitom země nejsou oficiálně ve válečném stavu, byl nejen porušením mezinárodního práva a práva každého člověka na život, ale hrubou politickou chybou, ze které se svět velmi těžko zotavuje!“

„Kdyby si prezident Trump myslel, že to zlepší jeho postavení, doporučil bych mu, aby se znovu podíval na film Sedm statečných. Byl tam také jeden pistolník, který si udělal tolik nepřátel, až o nich ztratil přehled,“ píše Hrnko.

Slovenský politik uvádí další historický příklad - anekdotu z bitvy u Waterloo. V té době velitel dělostřelectva přišel k Wellingtonovi a zeptal se ho, zda střílet po Napoleonovi, který byl na přední linii a byl v dosahu britského dělostřelectva. Wellington odpověděl: „Samozřejmě, že ne! Velitelé tu nejsou proto, aby se na ně střílelo“.

Hrnko s takovým postojem souhlasí. „Přesně tak! Velitelé a zástupci států, zejména pokud jsou to členské státy OSN a nejsou ve válce, nepatří do seznamů potenciálních cílů. To je v rozporu se všemi základními zákony, s přirozeným i mezinárodním právem. Všichni, zejména malé státy, by však měli dodržovat mezinárodní právo. Jen tak se malé státy nestanou fackovacími panáky silných a mocných.“

Zástupce SNS dále zmiňuje paralelu s počátkem první světové války. „Gavrilo Princip nemusel přemýšlet o důsledcích svých činů, když zastřelil Františka Ferdinanda. Prezident USA a jeho poradci však musí být schopni přemýšlet o důsledcích svých činů.“