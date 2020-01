Blaha: Chtěli jsme dnes položit věnce k pomníku osvoboditelům. A takové nás čekalo překvapení

„Chtěli jsme dnes položit věnce k památníku osvoboditelům, abychom vzdali úctu těm, kteří za nás umírali v druhé světové válce. A takové nás čekalo překvapení,“ uvedl Blaha.

Začal tím, že místopředsedkyně strany Spolu si neváží osvoboditelů země.

„Primátorka Macháčková ze strany Spolu, která se proslavila nechutnými čachry s městskými pozemky, na kterých dnes bydlí, se rozhodla takto zneuctít naše osvoboditele. Ledovou plochu prakticky opřela o památník jako úplný kulturní barbar. Toto je způsob, jakým se liberálové chovají k našim dějinám,“ styděl se za liberály poslanec Směru.

Dodal, že položil spolu s Richardem Takáčem (Směr) věnce osvoboditelům v sousedních Bojnicích.

„Je to naše morální povinnost poděkovat našim hrdinům, partyzánům a vojákům Rudé armády, kteří padli za naši svobodu. Nedokážu se smířit s tím, jak odporně se chovají k našim dějinám liberálové a různí jejich přisluhovači,“ neskrývá své rozhořčení politolog.

Pak v příspěvku Blahy došlo i na neodkladné bytostné problémy.

„V Partizánském jdou dokonce zbourat obytný dům na náměstí, jen aby bylo vidět kostel – promiňte, to kde už jsme, když lidem bouráme bydlení a likvidujeme to, co postavili naši otcové a dědové. Žádná úcta k minulosti, žádná úcta ke Slovensku,“ zdůraznil politik.

Navíc Blaha obvinil liberály z toho, že kopou do významných osobností slovenských dějin.

„Štúra liberálové označují za antisemitu, Jánošíka za vraha, Husáka za zločince. Neváží si ničeho slovenského a poplivávají osobnosti našich dějin,“ poznamenává autor.

Dodal, že i o tom v Prievidzi jednali s přáteli ze Slovenského svazu protifašistických bojovníků.

Blaha vyzval, aby slovenský národ vrátil úctu ke svým dějinám a přestal s národním sebebičováním.

„Nedělají to Francouzi, nedělají to Britové, nikdo normální, ale naši liberálové mají pocit, že musí neustále kopat do vlastního národa. Štúr, Jánošík i Husák si zaslouží úctu. Stejně jako naši osvoboditelé od fašismu,“ argumentuje svůj názor poslanec.

V této souvislosti připomněl primátorce Prievidze, že se takhle k pomníkům nechová.

„Děkuji ruskému národu za jeho oběť, děkuji našim osvoboditelům. My na rozdíl od liberálů nezapomínáme. A budeme bojovat za Slovensko – za naše dějiny, za naše osobnosti, za naši vlast,“ napsal na závěr Blaha.

Na jeho příspěvek zareagovali uživatelé Facebooku.

„Historie se nedá změnit. Dá se pouze překrucovat, ale fakta zůstanou vždy fakty. Faktem je, že při osvobozování naší země položilo své životy hodně sovětských vojáků. Za to jim můžeme děkovat navždy a ne pouze dočasně. Pravda je jen jedna. Děkujeme !!!“ napsal Lubomír Guzman.

„A bude hůř. U nás už chtějí bourat sochy ruským osvoboditelům a místo toho stavět sochy fašistům,“ zazněla poznámka Emila Tichého o tom, co se děje v České republice.

„Historie, dějiny by se neměly měnit a převracet podle toho, kdo právě vládne nebo zastává funkci v městském zastupitelstvu. Je nutné přijmout zákon, které památníky a sochy jsou chráněny a mají něco společného s naší historií, aby se to už nedalo znevažovat,“ vyslovila se k věci Erika Závadská.