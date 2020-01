Kolik slovenské strany vydávají na volební kampaň a kdo má vetší šanci na vítězství? Nová čísla…

Slovenské strany uvedly, kolik investovaly do kampaně před volbami do parlamentu. Informuje o tom agentura TASR s odkazem na získané informace od politických subjektů a údaje z transparentních účtů stran.

Uvádí se, že největší částku na kampaň vynaložil Směr-SD - 1,3 milionu eur. Konkrétní body výdajů má strana zveřejnit ve své závěrečné zprávě po skončení voleb.

Na druhém místě je koalice stran Progresivní Slovensko (PS)–Spolu, která dosud utratila 1,26 milionu eur. Podotýká se, že jde o finance vyčleněné jak před zahájením oficiální volební kampaně tak i během ní.

Na třetím místě s 680 tisíci eur je strana SaS. Strana bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky Za lidi podle svého transparentního účtu vynaložila na kampaň 622 tisíc eur. OĽaNO utratila kolem 414 tisíc eur, Ľudová strana Naše Slovensko 402 tisíc eur, Most-Híd 390 tisíc eur, hnutí Jsme rodina 266 tisíc eur a SNS o deset tisíc méně, KDH 193 tisíc eur.

Průzkum agentury AKO

Podle nejnovějšíhoagentury AKO, který udělala pro televizi TA3, kdyby se volby do slovenského parlamentu konaly v lednu, vítězem by se stala strana Směr-SD. Svůj hlas by jí odevzdalo 17,7 % voličů. Druhé místo by obsadila ĽSNS, kterou by volilo 11,7 %. Další by byla strana Za lidi s 10,4 % hlasů.

Za PS-Spolu by podle AKO hlasovalo 9,1 % občanů Slovenska, za OĽaNO 8,3 %, Jsme rodina 7,6 %, SaS 6,8 %, KDH a SNS by dostaly 6,2 % voličské podpory.

Do parlamentu by se podle průzkumu nedostaly Most-Híd, Dobrá volba, Maďarská komunitní sounáležitost, Vlast, Socialisti.sk a další.

Parlamentní volby na Slovensku

Volby do Národní rady Slovenské republiky proběhnou 29. února. Jedná se o osmé parlamentní volby v dějinách samostatného Slovenska. Politická kampaň oficiálně začala 5. listopadu a skončí 48 hodin před dnem konání voleb. Vysílání politické reklamy je povoleno jen 21 dní před konáním voleb a musí skončit spolu s volební kampaní 48 hodin před volbami.