Pellegrini stávkujícím: Vyzývám organizátory protestů, aby odešli ze silnic a jednali

Slovenský premiér vyzval organizátory protestů a ty, kteří blokují svými nákladními auty silnice na Slovensku, aby z nich odešli a vrátili se za rokovací stůl.

„Rokovací stůl u ministra financí je otevřený. Čeká na to, aby se za zdmi ministerstva vedla odborná diskuse. Ale nikdo si nemůže postavit své podmínky, ze kterých nemíní couvnout. Nikdo nemůže bohapustě vydírat stát jen proto, že se mu nepozdávají daňové sazby, které musí platit za motorová vozidla,“ sdělil Pellegrini pro média.

Slovenský premiér rovněž sdělil, že tyto aktivity jsou reprezentované pouze částí dopravců. Poznamenal, že stát permanentně jedná se slovenskými dopravci, kteří jsou seskupeni i v jiných reprezentativních organizacích.

Pellegrini se nechal slyšet, že ačkoliv jsou diskuse s ministry dopravy i ministry financí, tak unie přepravců přesto vyhlásila stávku. Vyjádřil jisté nepochopení, že vůle jednat a nabídnout jisté snížení daně zde existuje, nicméně dopravci se i tak nesnaží uvolnit silnice.

Krajní řešení

„Nadále obtěžují slovenské občany. Obtěžují ty, kteří se potřebují dostat domů. Dělají si z občanů Slovenska rukojmí jen pro své úzké cíle a zájmy, které mají,“ řekl.

Podle slovenské unie autodopravců je stávka krajním řešením a mluví o drasticky se zhoršujícím podnikatelském prostředí autodopravců. Zároveň čekají jisté řešení ze strany státu, konkrétně 50% snížení silniční daně a pozastavení výběru mýta do určení nového správce mýta. Unie rovněž požadovala se slovenskou vládou jednání o předložených požadavcích.

Co se týče návrhu ministerstva financí, to nabízí autodopravcům snížení sazební daně z motorových vozidel pro kamionovou dopravu v průměru o 12,5 procenta. Uvádí se, že by ministerstvo mělo rovněž přepočítat případný dopad na rozpočet zrušení zdaňování kapesného při zahraničních pracovních cestách. Pakliže by byl vliv minimální, ministerstvo financí předloží návrh se snížením silniční daně na lednové schůzi Národní rady Slovenské republiky.

Stávka na Slovensku

Co se týče stávky, kterou řeší momentálně na Slovensku, podle webu Korzár Košice blokovali autodopravci v pátek kruhový objezd u Haniska a výjezd ze Šace ve směre na Moldavu. Policisté na obou místech museli řídit dopravu a dohlíželi na bezproblémový příjezd záchranných složek.

Problémy neměla pouze automobilová doprava, ale také příměstská autobusová a městská hromadná doprava. Server uvádí, že autodopravci upozorňovali, že blokády mohou pokračovat i o víkendu, tento scénář se ovšem nenaplnil.

Podle slov krajské policejní mluvčí Lenky Ivanové nebudou autodopravci v sobotu blokovat žádný ze silničních úseků.