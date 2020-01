„Toto v mediálním sorosovském mainstreamu nehledejte.“ Rafaj ukázal, jak vypadá „multikulturní obohacení“ v praxi. Video

Na videu, o které se politik podělil na sociální síti, je zobrazeno, jak to nyní vypadá v Řecku. Na záběrech jsou vidět Afghánci, kteří podle místních každý dej bijí Syřany a Iráčany. Tamní obyvatelé také mluví o tom, že již nemohou žít jako dříve.

„Tak jako veřejnost nevidí dopady experimentů v praxi, lidé nevidí ani dopady, co se může stát, když zvolí „nový“ experiment „změny“ i u nás. Trochu bych zapojil mozek, když půjdeme s krvavými očima a zacpanýma ušima k volební urně a budete si měřit, kdo má většího... Abyste si totiž nepředplatili svým rozhodnutím i svou urnu,“ burcuje Rafaj a připomíná, že se lidé jedno už takhle „spálili“, a to v prezidentských volbách.

Rafaj ve svém příspěvku uvádí, že tohle v mediálnímnemáme hledat, protože to tam ani není. A čím to vysvětluje? Podle jeho slov jde o angažovanou „pokrokovou“ autocenzuru slovníku politické korektnosti.

Pokud jde o tu urnu, hovoří nejdříve o té kulturní. „Jménem liberální demokracie budete muset obětovat svou kulturní identitu. Poté, podobně jako v sousedním Česku i své sociální jistoty, dokonce je na „evropské úrovni“ odevzdáte jiným, a to jménem našeho kulturního „obohacení“,“ srovnává situaci.

„Tomu ti, které progresivně nebo z křesťanské lásky k bližnímu zvolíte nebo kteří už jsou v Bruselu, tomuto byznysu říkají „KAPITALIZACE (jejich) ZISKŮ“. No a vám zůstane druhá strana rovnice, neboť vše se musí ve společnosti i ve vesmíru vyrovnat. To je základní Zákon všech našich malých pozemských zákonů. Vám/nám zůstane na krku „SOCIALIZACE ZTRÁT“. Asi tušíte, kdo tyto experimenty nakonec zaplatí,“ dodává s tím, že ne jednou už za 30 let takto ztráty socializovali.

Rafaj taktéž poukazuje na to, že národňáři již 30 let říkají, že „košile je blíž než kabát“ a je to i křesťanské, i lidské, i správné. Dle politika se nic na této moudrosti našich předků nezměnilo. „Rádi pomůžeme cizím tam, kde to potřebují – ale v jejich zemi, kterou si nechali rozvrátit. Velmi rádi jim ji postavíme opět na nohy, aby tam byli šťastní, protože tak jako my tu máme své kořeny, oni tam mají své,“ píše.

Otevřít dveře „sorosovskému vlkovi“?

„V té naší liberální pohádce nám tento vlk říká: „Kůzlátka, kůzlátka, otevřete mi svá vrátka, abyste měla otevřenou občanskou společnost...“ A pusťte tam nejen mě s mou smečkou z třetího sektoru, která se už infiltrovala i do politických stran (už se jdou chopit moci), ale pusťte tam i všechen ten chaos, který mé experimenty ve světě vyvolávají,“ dodává.

Ponaučení na závěr

Dále se bývalý předseda Slovenské národní strany ptá, proč by tedy měli otevírat dveře sorosovskému vlkovi, který klepe na jejich dvířka stejně, jako tomu bylo v té pohádce o kůzlátkách.

Rafaj v závěru vysvětlil, jaké z tohoto videa, které vypovídá o realitě, plyne ponaučení.

„Takové svobodné, transparentní „movie“ jako je tohle je k něčemu dobré. Jak říkali naši předkové: „Lépe jednou vidět, než stokrát slyšet.“ ...Tedy podlehnout hlasu vlka, aktivistů, médií a „expertů“ z mimovládního sektoru nebo „novým“ politikům takové „úžasné“ změny „tiché“ revoluce a tiché kulturní války... Můžeme to zastavit, bratři. U nás. Čas běží. Den „D“ bude už za 48 dní!“ vyzývá.

Slovenský politik také uvádí, že on osobně je „s národem a pro národ“. Stejně tak by podle něj měla mít i budoucí vláda národní zájmy na první místě. Proč?

„Protože, promiňte mi to, individuální potřeby v každé válce jsou až na posledním místě. Neboť, když vlk rozežene stádo (národ), ovci či kůzle (občana) si už snadno uloví,“ podotýká.

V úplném závěru pak připojil jakési své „upozornění pro angažované troly“. V něm zdůrazňuje, že jeho komentář obhajuje svobodu slova, projevu a názoru, podporuje transparentnost, názorovou pluralitu a svobodnou soutěž myšlenek – tedy základní pilíře demokracie.