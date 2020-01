Blaha si nebral servítky o Plese v opeře: Za jedny šaty by prodavačka ze supermarketu několik let živila své děti

„Tento ples je symbolem kapitalismu, je symbolem sociální nerovnosti, je symbolem feudálních instinktů našich hloupoučkých milionářů, kteří mají pořád ty stejné mentální zlozvyky, jako měli veksláci 90. let,“ napsal Blaha.

Slovenský politik ve svém vyjádření přirovnal letošní ples k feudalismu, tedy systému lenních vztahů charakteristických pro vrcholný středověk. „Navoněné nejdražšími parfémy, aby zakryly ten smrad, co z nich sálal. Paruky, róby, pudry – to vše mělo zakrýt tu špínu, co měli v duši. Dnes dělají totéž, akorát před kamerami komerčních televizí. Fedualismus 2020,“ uvedl.

Podle Blahy současný liberalistický režim potvrzuje podstatu třídní společnosti na Slovensku - pár milionářů zde nechutně bohatne, zatímco miliony lidí žijí z ruky do úst.

„Lidé na Slovensku tvrdě pracují a vydělávají na nich různí podnikatelé a podvodníci. Za jednu róbu, co si tam na sebe dneska hodí nějaká ochechule, by prodavačka ze supermarketu mohla několik let živit své děti,“ napsal politik.

Ples v opeře na Slovensku

Historie Plesu v opeře sahá do roku 2001, kdy se brány historické budovy Opery Slovenského národního divadla poprvé otevřely pro hosty této společenské akce.

Na začátku zde byla myšlenka navázat na plesovou tradici, která se v minulosti pěstovala ve městech v zahraničí i po celém Slovensku. Za 20 let se Ples v opeře stal synonymem propojení vysokého kulturního zážitku, společenské elegance a dobročinnosti.

Výtažek z jubilejního 20. ročníku dobročinného Plesu v opeře opět poputuje na rozšíření programu Nadace pro děti Slovenska Kdo chybí? a umožní jeho rozšíření i na mateřské školy.

Během loňského 19. ročníku hosté věnovali historicky nejvyšší částku – celkem 270 486 eur. Od roku 2010 tak dobročinný Ples v opeře rozdělil již více než dva miliony eur.

