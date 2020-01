Slovenští dopravci dosáhli svého. Pellegrini ustupuje ohledně výhod na mýtném i nižších daní

Slovenský premiér Peter Pellegrini ustoupil stávkujícím dopravcům a na pondělní tiskové konferenci prohlásil, že vláda změní systém přiznávání slev z mýtného tak, aby byly upřednostněni domácí přepravci. Co dalšího slibuje premiér?

Pellegrini kromě jiného avizoval snížení daně z motorových vozidel. Ta je podle něj jedna z nejvyšších v regionu.

Slovenský premiér také řekl, že se s dopravci dohodl na snížení sazeb tak, aby bylo Slovensko konkurenceschopné v rámci zemí V4.

Pellegrini však upozornil, že toto nebude možné schválit rychle, jelikož bude nutná změna legislativy. Jeho vláda má v úmyslu dohodnout se s dopravci na konkrétní výši sazby a zahájit legislativní proces.

Pokud jde o změnu systému přiznávání slev z mýtného, tak to by tamní vláda podle něj mohla schválit do dvou týdnů.

Stávka Unie autodopravců Slovenska (UNAS)

Stávka Unie autodopravců Slovenska (UNAS) trvala sedm dnů, od úterý 7. ledna. Autodopravci blokovali hraniční přechody pro nákladní dopravu. V této formě protestu chtěli vytrvat do splnění svých dvou požadavků, a to snížení daně z motorových vozidel o 50 procent a pozastavení výběru mýtného.

Pellegrini o stávce autodopravců

Premiér o stávce kamioňáků diskutoval v pondělí s ministry a ředitelem policie a vzkázal demonstrantům, že budou vyjednávat, když nebudou blokovat silnice v zemi. Připomněl, že nestávkují všichni, a ocenil postoj organizace ČESMAD, která požádala o uklidnění situace.

V reakci na informaci premiéra Petera Pellegriniho o připravenosti jednat s autodopravci ihned po uvolnění všech blokovaných úseků silnic kamioňáci jeho požadavky splnili. Poté následovalo jednání.

Již dříve Pellegrini zdůraznil, že „absolutně odmítá” zrušení systému mýtného a zastavení výběru mýtného na slovenských silnicích. Sazby daně za motorová vozidla se podle něj několik let neměnily a tudíž nejde o aktuální problém. Stávku těsně před volbami politik nepovažuje za náhodu.

„Je to stávka, která je organizována skupinou lidí několik desítek dní před parlamentními volbami s vědomím, že vláda vzhledem ke krátké době ani nemůže přijmout zásadní a komplexní velké legislativní změny, i kdyby chtěla,” upozornil premiér.

Stávka má být podle něj zneužita jen k prosazování zájmů úzké skupiny lidí. Dopravci blokující silnice podle premiéra hazardují s ekonomickými zájmy Slovenska, s bezpečností silniční dopravy a na některých úsecích i se životy občanů.