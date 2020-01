„Má v tom prsty Putin nebo reptiliáni?“ Blaha si utahuje z reakce liberálů na to, že byl Fico zbaven obvinění

Na facebookovém účtu poslance NR SR za Směr-SD a předsedy Výboru NR SR pro evropské záležitosti Ľuboše Blahy se objevil příspěvek, v němž politik poukazuje na to, že včerejší den přinesl na Slovensku několik šokujících zpráv. A právě těmto zprávám se podrobně věnuje.

Jednou z nich je i skutečnost, že bývalý slovenský premiér Robert Fico byl zproštěn obvinění. V této souvislosti Blaha dodává, že liberálové okamžitě začnou konspirovat.

„Speciální prokurátor zbavil Roberta Fica obvinění. To se dalo čekat – větší hloupost než bylo Honzovo obvinění, dějiny prokuratury neznají,“ píše politik.

Připomíná, že dotyčný obvinil Roberta Fica z hanobení rasy za to, že údajně schvaloval výrok bývalého poslance ĽSNS Milana Mazureka, který hanobil rasu.

„Čili, právní mluvou: pokud Trump nechal zavraždit generála a novinář Schutz to schvaluje, pak je vlastně Schutz vrahem generála. To je ta stejná logika. Vrahem je i ten, kdo schvaluje vraždu. Hanobičem je i ten, kdo schvaluje hanobení. Logika všech urválků světa. Absurdní!“ rozčiluje se Blaha.

„A navíc nyní budou liberální média šířit konspirační teorii, jak je (speciální prokurátor Dušan, pozn. red.) Kováčik spřízněný se Směrem a jak chrání Roberta Fica,“ míní Blaha.

Má v tom prsty Putin nebo reptiliáni?

Kromě toho si Blaha také myslí, že byl rozpoután liberální teror. Podle něj totiž Honzovi může být jedno, jestli případ půjde k soudu nebo ne. Účel byl totiž splněn. Robert Fico byl politicky poškozen v kampani, a zároveň byla vystrašena veřejnost, která se bude bát cokoliv říct, aby ji prokuratura nestíhala.

Právě to byl zjevně smysl toho celého, myslí si politik. Tvrdí také, že čím větší pitomost sluníčkářský Tomáš Honz vymyslel, tím méně šancí měl Dušan Kováčik - jednoduše to musel odmítnout, jinak by musel vrátit právnický titul. „Větší blbost jak Honzovo obvinění totiž neexistuje,“ uvádí.

„A přesně na to čekali liberální konspirátoři – nyní budou vřískat, že aha, Kováčik, spiknutí ještěrů, reptiliánů a určitě i Putina,“ podotkl.

Už to začíná – zlo povstává…

V závěru svého příspěvku pak Blaha píše, že čím více se blíží volby, tím více je třeba si uvědomit, že liberální milionáři chtějí převzít moc. A udělají všechno pro to, „aby nás zničili“.

„Zneužijí vraždu, zneužijí obvinění, zneužijí média. A kdyby převzali moc a ovládli stát, tak zde rozpoutají bezmezný teror. Už to začíná. Zlo povstává,“ varoval politik.