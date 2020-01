Truban promluvil o kampani: Děláme vše proto, aby nevyhrál Kotleba

Pouze 45 dní zbývá do parlamentních voleb na Slovensku. Díky tomu, že ústavní soud pozastavil platnost zákona o moratoriu na zveřejňování předvolebních průzkumů, můžeme nadále sledovat, jak se mění preference politických stran.

Ty nevypadají příliš dobře pro uskupení PS/Spolu, kterým preference výrazně poklesly. Podle agentury AKO by je v lednu 2020 volilo 9,1 % lidí, zatímco v listopadu to bylo 12,4 % a v září 15,5 %. Ještě nižší hodnotu koalici dvou opozičních stran dává agentura Median SK, a sice 7,5 %. Podle lídra PS/Spolu Michala Trubana za to může zklamání voličů, že nedošlo ke spojení opozičních sil.

„My jsme viděli ty průzkumy. Myslím, že jsou způsobeny i tím, že lidé jsou rozčarováni z toho, že nedošlo ke spojení opozice a stále se rozmýšlejí koho volit,“ uvedl Truban v rozhovoru.

„Hned druhého (pozn. ledna) jsme se rozběhli po celém Slovensku do měst, do vesnic. Jezdíme různě, rozdáváme letáky, boucháme lidem na dveře,“ vysvětluje Truban.

Opoziční politik však bránil rozhodnutí uzavřít „ pakt o neútočení “ mezi opozičními stranami. Podle něj tím chce přesvědčit voliče, že v politice mohou různé strany překonat rozdíly a spolupracovat. Situaci chce napravit „největší a nejlepší“ předvolební kampaní, která podle jeho slov na Slovensku ještě nebyla.

Jako cíl Truban stanovil nedopustit vítězství krajně pravicové Lidové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby.

„Udělám všechno proto, aby se to nestalo,“ reagoval Truban na spekulace o možném Kotlebově vítězství. „Většina lidi na Slovensku nejsou extrémisté,“ domnívá se politik.

Patová situace na Slovensku

V čele průzkumů agentury AKO s velkým náskokem stojí Směr-SD Roberta Fica se 17,7 %. Ale i této straně preference mírně klesají. Na druhém místě není liberální opoziční strana, ale nacionalistická ĽSNS Mariana Kotleby, kterou by volilo 11,7 % lidí. Kotlebovcům tak za posledních dva měsíce preference vzrostly z 10,4 %.

Na třetím místě zatím stojí strana bývalého prezidenta Andreje Kisky Za lidi s 10,4 %. Ale i jí v porovnání s listopadem preference klesly z 12,5 %. Naopak si polepšila OĽaNO Igora Matoviče ze 7,6 % na 8,3 % a Sme Rodina ze 7,1 % na 7,6 %.

Pětiprocentní hranici ještě překoná SNS (6,2 %), která je součástí dnešní vládní koalice, opoziční KDH (6,2 %) a SaS (6,3 %). Další člen vládní koalice MOST-HÍD by se ale s 4,1 % do parlamentu nedostala.

Slovensku tak hrozí pat, kdy se ani Směru, ani opozičním stranám nepodaří sestavit vládní koalici. Zemi tak mohou čekat nové volby nebo úřednická vláda. V případě Kotlebovců navíc hrozí takzvaný fenomén skrytého voliče, který se stydí svou preferenci při průzkumu přiznat.

Premiér Peter Pellegrini (Směr-SD) odmítl povolební partnerství s Kotlebou. Truban zase v rozhovoru opět vyloučil, že by šel do koalice se Směrem.