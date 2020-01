Chmelár o možném povolebním vývoji: Hovoří o zradě voličů a o změně politické mapy Slovenska. Kdo by za to dle něj mohl?

Lídr hnutí Socialisté.sk Eduard Chmelár na svém Facebooku sdílel post, v němž tvrdí, že pokud se nic zásadního nezmění, pak si bude volič z letošní volební kampaně pamatovat jen to, jak se opoziční strany hádaly o to, kdo bude premiérem a jak si mezi sebou rozdělí ministerské posty. Ve svém postu dále popsal i jeden z možných povolebních scénářů.

Podle slovenského politika je příkladem politických předvolebních „hádek“ i debata o tom, kdo bude ministrem vnitra. Boris Kollár prohlásil, že je ochoten jít do vlády s každým, kdo mu nabídne ministra vnitra. Michal Truban si ale myslí, že pokud by tento resort získal bývalý mafián, pak by vláda neměla důvěru veřejnosti. O ministerstvo vnitra má zájem ale i OĽaNO, KDH či exprezident SR Andrej Kiska. I když je Kiska obviněn z daňových kauz, řekl, že o tento post bude mít zájem, i kdyby jeho obvinění trvala i po volbách.

A v této souvislosti Chmelár zmínil i Česko: „Zde je však zapotřebí zbystřit, neboť jde o bezprecedentní konflikt zájmů, který se dá srovnat pouze s případem Andreje Babiše v sousedním Česku.“

Možný povolební scénář?

Podotkl také, že to, že je Směr-SD směšně nedůvěryhodný svým příslibem „zodpovědné změny“ (čímž jakoby zároveň přiznal, že to dosud nedělal dobře), už víme. Ptá se však, jakou změnu nabízí opozice, pokud o její konkrétní podobě volič stále nemá jasnou představu, pokud zná jen posedlost Andreje Kisky převzetím moci a pokud na nejdůležitější silové složky ve státě aspirují osoby, kterým jde spíše o zaručení beztrestnosti než o spravedlnost. Doplnil přitom, že se skutečná spravedlnost a skutečná změna nedá zajistit z ministerstva vnitra.

V další části svého příspěvku představil možný povolební scénář. Podle něj by po volbách vznikla politická a ústavní krize a SNS by se nedostalo do parlamentu, stejně jako strany Most-Híd, Dobrá volba či Vlast.

„Tím se stane původní scénář záchrany Směru – menšinová koalice tzv. národních sil s tichou podporou kotlebovců – matematicky bezpředmětným. Silná ĽSNS prakticky paralyzuje parlament a způsobí politický pat, v jehož důsledku nebude mít dost hlasů ani demokratická opozice. I kdyby je ale měla, každému, kdo má nějaké politické zkušenosti, musí být jasné, že toto vosí hnízdo, které se dokáže dohodnout často jen na tom, že jim chutnal oběd, nevydrží pohromadě ani rok,“ myslí si.

Následně nastínil, jaké jsou možnosti. Prezidentský palác nabízí úřednickou vládu. Současná prezidentka Zuzana Čaputová sice tvrdí, že si ji nepřeje, ale v tomto bodě je mimořádně neupřímná. Tuto možnost vzpomněla právě proto, že na ní její tým od začátku pracuje a chce tak dotáhnout do konce to, čeho se zalekl Andrej Kiska. Mokrý sen hlavy státu o svém postavení silnějším než v prezidentském systému (takovou možnost totiž nešťastná novela ústavy z roku 2011 nabídla) se však s největší pravděpodobností rozplyne, neboť na takovou partii jen stěží najde parlamentní většinu.

„Do předčasných voleb se nikdo nepohrne, a tak zůstane jediná možnost: Peter Pellegrini, Andrej Kiska, Michal Truban a Miroslav Beblavý oznámí vytvoření vládní koalice,“ uvádí Chmelár.

Výsledky voleb změní politickou mapu SR

Šéf hnutí Socialisté.sk sice přiznává, že je to do značné míry velmi domýšlivá úvaha, ale dodává, že politici s tím, co je pro někoho nepředstavitelné, už dávno kalkulují. To, že Andrej Kiska oficiálně říká možné spolupráci se Směrem jasné NE, je nepodstatné, jelikož v minulosti prohlašoval například to, že nikdy nezaloží politickou stranu.

Chmelár dále píše, že výsledky parlamentních voleb změní politickou mapu Slovenska k nepoznání a hned po oznámení výsledků zmizí všechny silné řeči a politici začnou jednat o situaci, kterou jim voliči připravil. Radikální prohlášení nahradí snahy o zdůvodnění a vysvětlení nezbytnosti kompromisů.

„Členové parlamentních subjektů zděšeni vysokým volebním ziskem fašistů již nebudou tak striktně trvat na nesmiřitelnosti jednotlivých táborů. Po náročných jednáních, které však nemusí trvat až tak dlouho, nakonec lídři znepřátelených stran Směr-SD, Spolu – občanská demokracie, Progresivní Slovensko a Za lidi oznámí dohodu o vytvoření vládní koalice – hráz proti fašismu,“ myslí si.

Podle jeho názoru sice bude Peterovi Pellegrinimu možná chvíli trvat, než přesvědčí Roberta Fica a část poslaneckého klubu, aby s touto smlouvou souhlasil, ale nakonec ho přesvědčí tím, že mu nová koalice garantuje beztrestnost. Stejný příslib dostane i Andrej Kiska. Několik poslanců odejde a zbytek dokoupí oligarchové.

Chmelár ve svém příspěvku dále hovoří o tom, že si dnes takovou vládu nikdo nepřeje, a to dokonce ani samotní protagonisté tohoto scénáře. Technicky je ale toto spojenectví nejlépe připraveno na vládnutí.

„Na začátku jsem upozornil, že některé scénáře se předkládají právě proto, aby se nestaly. Důrazně varuji před vytvořením takového spojenectví. Nejen proto, že je hodnotově nesourodé a mocensky účelové. Ale zejména proto, že by mělo fatální následky pro politickou atmosféru a volební kulturu na Slovensku. Byla by to taková zrada voličů. (...) Zničilo by to poslední zbytky důvěry v demokracii a dovršilo by to ultrapravicovou přeměnu vývoje Slovenska,“ dodal na závěr s tím, že to je jeden z důvodů, proč Socialisté.sk nemluví o stranách, s nimiž odmítají jít do vlády.