„Migranti, Amerika, neoliberální zlo.” Tohle vtipné video o Kiskově vizi pro Slovensko rozesmálo internet

Parlamentní volby na Slovensku se pomalu blíží a volební kampaně o hlasy voličů síly. Směr-SD se vytasil s vtipným videem o Kiskově vizi pro Slovensko, které uživatele pobavilo. A jak by naše sousedy „chtěl“ Kiska změnit.

Video na svém Facebooku sdílel poslanec Národní rady SR za Směr-SD Ľuboš Blaha, který video okomentoval slovy, že se nedokáže přestat smát. „Přesně o tom je Kiska! Migranti, Amerika, neoliberální zlo,“ píše a dodává, aby se na to všichni podívali, že to za to stojí.

Hlavním protagonistou je ve videu bývalý prezident Andrej Kiska, který „říká“, jak jako nový premiér změní Slovensko. Na závěr zve všechny na lyžovačku.

„Jako nový premiér všem ukážu, že jsme moderní a bohatý stát. Přijmeme tisíce imigrantů, těmto lidem máme morální povinnost pomoct a podělit se s nimi o naše bohatství. Při návštěvě afrických států jsem viděl masy odhodlaných mladých kluků, kteří chtějí být i vašimi sousedy. Díky nim i vy budete pracovat jen do středy. Za půjčku na lyžovačku. Uvidíme se na svazích,“ uvádí animovaný Kiska ve videu.

Po této vtipné vložce přichází kampaň Směru-SD, kde se na voliče apeluje, aby si Slovensko nenechalo vzít lidskou důstojnost.

„Ale pane Kisko, teď vážně…Neberte nám lidskou důstojnost. Nedovolme, aby se tato vize 29. února 2020 naplnila,“ uvádí se na konci videa.

Kosa na kámen

A reakce uživatelů? Ti se pobavili asi stejně jako politik Blaha, alespoň to vyplývá z jejich komentářů.

„Nádherné video… Přesně vystihuje hlavní postavu,“ napsal pod videem Milan Hostovicak.

Další vyjadřují názor, že se o bohatství své země nechtějí dělit se žádným migrantem ze třetích zemí.

„O naše bohatství, náš stát a naše předky se nehodlám dělit se žádným migrantem ze třetích zemí, ať si budují své bohatství na svém kontinentu a ve svém státu,“ píše Icko Ivo.

Evka Krchnava nakonec vyzvala Kisku, aby si migranty vzal k sobě domů. „Super a pravdivé, ať si je Kiska natáhá k sobě domů a nechá je doma zametat, my je tady nechceme.“

Parlamentní volby na Slovensku 2020

Slovenské parlamentní volby proběhnou 29. února. Celkově se o 150 míst v Národní radě uchází 25 stran, které nabídly voličům na vybranou z 2 736 kandidátů.

Naposledy se tyto strany utkaly během voleb do Evropského parlamentu. Tehdy zvítězila koalice Spolu/Za lidi, druhé místo obsadil Směr-SD, třetí Kotlebovci – Lidová strana Naše Slovensko.

Během národních voleb se k nim do boje připojí i nové politické objekty vedené však známými osobnostmi – třeba strana Vlast pod vedením soudce Nejvyššího soudu Štefana Harabina, Socialisti.sk pod vedením Eduarda Chmelára a Dobrá volba v čele s bývalým ministrem vnitra a zdravotnictví Tomášem Druckerem.

Nezůstane stranou ani opozice, například Svoboda a Solidarita v čele s Richardem Sulíkem, Křesťanskodemokratické hnutí s Alojzem Hlinou, Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti OĽaNO – NOVA – Křesťanská unie – Změna zdola s Igorem Matovičem. Sestavit velkou koalici se jí však nepodařilo.