Exprezident Kiska zaslal dopis Ficovi: Vyčetl mu, že může za vraždu Kuciaka a řekl, že umožnil zlu ovládnout Slovensko

Hned v úvodu exprezident vysvětluje, proč dopis napsal. Následně Ficovi vzkazuje, že se zapíše do dějin jako „člověk, který umožnil zlu ovládnout naši zemi“. Kiska dále uvádí, že konec Roberta Fica nastal právě prohrou v prezidentských volbách v roce 2014.

„Ahoj Roberte, dlouho jsme se nesetkali, tak ti píšu otevřený dopis. Zapíšeš se do dějin jako člověk, který umožnil zlu ovládnout naši zemi. Chci ti otevřeně říci, že za 12 let vládnutí jsi měl všechny možnosti ho zastavit. To zlo ovládlo i tebe, šíříš ho všude kolem. V každém vyjádření, na každé tiskovce, v každém videu,“ stojí v dopise.

Následně dodává, že pokud ve Ficovi zůstak ještě kousek lidskosti, měl by se pokusit pochopit, že ho moc zničila. „Nezvládl si to. Nedokážeš se jí vzdát. Nedokážeš lidsky říci – promiňte, je mi to líto. Nemáš žádnou pokoru, neumíš sklonit hlavu. Zkus si to přiznat,“ myslí si.

„Myslíš si, že jsi silný a všichni se tě stále bojí. Už ne, už dávno ne. Nevěř lidem, kteří žijí z tvé moci a stále ti to říkají. Těm jde jen o sebe, už dávno ne o tebe. Jsou dávno za vodou. Všichni tví kamarádi jsou pohádkově bohatí a šťastní. Využili a zneužili tě. Je jasné, že se postarají i o tebe. Štěstí ti ale nikdy nekoupí,“ vzkázal Ficovi Kiska.

Případ vraždy Jána Kuciaka

„Víš, Ján Kuciak a Martina Kušnírová byli mladí lidé. Měli vše před sebou a někdo je chladnokrevně zabil. Měli rodiče, sourozence, kamarády a kolegy. Všem chybí a všichni chtějí, aby byli vrahové potrestáni. Chtějí, aby byl potrestán systém, který těmto gaunerům umožnil fungovat. Systém, který jim dával pocit beztrestnosti a všemocnosti. Systém, který jsi ty vybudoval,“ vyjadřuje se.

Kiska ve svémnezapomněl zmínit ani aktuální proces vyšetřování případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové.

V neposlední řadě exprezident připomněl, že jeden z vrahů u soudu zmínil i jméno Fica, stejně jako jména Kaliňák, Glváč, Bödör, Gašpar, Počiatek. „Kočner se prý tvářil, že vás zná a kryjete ho. Pokud byste jednal, Ján Kuciak a Martina Kušnírová asi mohli žít. Měli jste v rukou policii, která odmítla Jána Kuciaka chránit, i když o to žádal. Měli jste SIS, která snad Kočnera roky znala. Naopak, celý systém jste zneužívali proti každému, kdo vás kritizoval. A umožnil jste lidem jako Kočner mít pocit, že mohou všechno a že se jim nikdy nic nestane,“ útočí na Fica.

Zdůrazňuje rovněž, že ho Bödör s Kočnerem nazývali šéfem, jak si přečetl ve zveřejněných esemeskách. Přiznává však, že nevěděl, že se Fico s Kočnerem znal. „Asi proto psal v motácích z vězení, aby jeho kamarádi kontaktovali RF. Policie a NAKA roky pracovaly na objednávku a vy jste řešili, jak se udržet u moci a kryli jste gaunery,“ dodal.

„Upřímně – chceš, aby byli potrestáni viníci vraždy? I političtí viníci? Tak najdi odvahu a řekni, že jsi udělal chybu a že jste měli ty gaunery zastavit dříve. A nech si i ten milion eur,“ vzkázal ve svém psaní exprezident šéfovi Směru-SD.

Na konci dopisu se pak věnuje tomu, kdy měl nastat Ficův konec: „Ty víš nejlíp, kdy přišel začátek tvého konce. Byl jsem u toho. Společně s více než jedním milionem lidí. Bylo to ve druhém kole prezidentských voleb, dne 29.3.2014. Od té doby se ti všechno hroutí. Pomalu, postupně, ale definitivně. Byl jsem u každého tvého pádu a neúspěchu. A můžeš si být jistý, že 29.2.2020, v den, u toho budu znovu. Spolu se všemi slušnými lidmi. Věřím, že to bude definitivní konec zla, které ovládá naše Slovensko.“

Dodává ještě, že i když si s Ficem dříve potykali, nyní to už nechce, a tak mu bude odteď jen vykat. „Pane Fico, máte v srdci hroznou nenávist vůči jiným. Věřím, že od rodičů Janka a Martiny neočekáváte odpuštění. To po nich skutečně nechtějte. A od nás ostatních také nikdy neočekávejte, že zapomeneme. Ne, nezapomeneme a ve volbách vás porazím a vrátíme Slovensko zpět všem slušným lidem,“ píše závěrem předseda strany Za lidi.