Vražda jednoho novináře by vše vyřešila, měl tvrdit Kočner. Bývalý šéf slovenské rozvědky vypovídal u soudu

Peter Tóth vystupuje v procesu jako svědek. Soudu ve středu řekl, že nemá pochyby, že Kuciakovu vraždu mají na svědomí Kočner a Zsuzsová.

Tóth byl v 90. letech respektovaným slovenským novinářem, který psal o kauzách tehdejšího prezidenta Vladimíra Mečiara. Později působil v SIS a v letech 2002 až 2003 krátce vedl její kontrarozvědku.

V případě Kuciakovy vraždy začal s policií spolupracovat až po zadržení podezřelých z vraždy. Nejprve figuroval jako utajený svědek a později se odtajnil a svědčil proti Marianu Kočnerovi i v kauze směnek televize Markíza v hodnotě 69 milionů eur (1,8 miliardy korun).

28 jmen

„Sledování probíhalo čtyři až pět dnů. Kriak mi řekl, že to nemá smysl, protože Kuciak nemá žádný společenský život. Řekl mi, že ten kluk žije jako mnich,“ vypověděl Tóth.

Svědek vypověděl, že na objednávku Mariana Kočnera nechal sledovat slovenské novináře. Seznam s 28 jmény vytvořili spolu s Kočnerem, který do něj přidal i Kuciaka. Pomoci se sledováním měl Tóthovi jeho bývalý kolega ze Slovenské informační služby (SIS) Miroslav Kriak, který dal dohromady skupinu tří osob. Novináře sledovali od dubna nebo května 2017.

Sledování spolufinancoval i Kočnerův přítel, podnikatel Norbert Bödör, který měl údajně vazby v policii. O financování Bödör řekl Tóthovi osobně.

Slovenská média dříve informovala, že Kočner vyhrožoval Kuciakovi, že na něj najde „špínu“, pokud o něm bude nadále psát články. Kočner byl podle Tótha přesvědčen, že je Kuciak vůči němu zaujatý. Na adresu novináře se vyjadřoval nenávistně a vulgárně.

„Řekl jsem mu, že to není řešení, ale on tvrdil, že pokud by to nestačilo, tak půjde dolů ještě jeden a možná i nějaký politik,“ řekl Tóth.

Během dovolené v Chorvatsku v létě 2017 měl Tóthovi Kočner říct, že pokud by byl zavražděný někdo z novinářů, tak by se ostatní lekli a byl by klid.

Kočner při této výpovědi v soudní síni souhlasně kýval hlavou.

Fotografie Kuciaka pořízené ze sledování předal Tóth Kočnerovi na USB disku. Podle včerejší výpovědi Zoltána Andruskóa, jenž vystupoval jako zprostředkovatel vraždy, mu tyto fotografie ukazovala Alena Zsuzsová při objednávce vraždy.

Proces v případu vraždy Kuciaka

V Pezinku probíhá ostře sledovaný soudní proces v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Jeden z obžalovaných vrahů – Miroslav Marček – se přiznal k vraždě novináře. Tu si podle obžaloby měl objednat kontroverzní podnikatel Marian Kočner, jehož činnost vyšetřoval ve svých článcích Kuciak.

Objednávku vraždy měla zajistit Alena Zsuzsová. Proti ní v úterý svědčil klíčový svědek Zoltán Andruskó, u kterého si měla Zsuzsová vraždu objednat. Andruskó k jejímu provedení najal dva vrahy - Marčeka a jeho bratrance Tomáše Szabóa.

Andruskó se rozhodl spolupracovat s policií a s prokurátorem uzavřel dohodu o vině a trestu. Původně mu hrozilo 25 let vězení. Díky dohodě si odsedí 15 let. Kočner, Zsuzsová a Szabó nadále trvají na své nevině.

Novinář zpravodajského portálu Aktuality.sk Ján Kuciak byl zastřelen spolu se svou partnerkou Martinou Kušnírovou 21. února 2018 v domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy.