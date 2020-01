Zadržení Trnky je podle Čaputové průlomové pro spravedlnost v zemi. Důvod ke stejnému nadšení však nemají všichni

Zuzana Čaputová se k této události vyjádřila na svém Facebookovém profilu.

„Zpráva o zadržení jednoho z bývalých nejmocnějších mužů ve státě, Dobroslava Trnky, je pro spravedlnost na Slovensku průlomová,“ uvedla na začátku svého příspěvku slovenská prezidentka.

Zdůraznila, že by to mělo platit také o kterémkoli jiném státě, kde by se šéf prokuratury ocitl za mřížemi a čelil by rozhodování o vazebním stíhání za trestnou činnost.

„Aby mohl nastat v naší justici skutečně očistný proces, potřebujeme znát pravdu a tu se, věřím, dozvíme ve spravedlivém procesu s panem Trnkou i se všemi dalšími, kteří se s ním na zneužívání spravedlnosti podíleli,“ poznamenala Čaputová.

Rovněž připomněla, že úkolem prokuratury, soudů a policie i nadále zůstává vypořádat se s těmi z vlastních řad, jejichž kredit vyvolává oprávněné pochybnosti veřejnosti a snižuje autoritu a důvěryhodnost těchto institucí.

Vyjádření Čaputové vyvolalo četné reakce uživatelů sociální sítě.

„V případě Trnky byl asi i on sám rád, že ho vzali, nakolik podle toho, co vyplulo za poslední dva dny na světlo světa, je jasné, že venku mu hrozí mnohem větší riziko… Držme si palce, aby očistný proces proběhl co nejdříve a zavřeli do basy všechny, co si to zaslouží,“ napsal Lukáš Goduš.

Jiní nejsou spokojení s tím, kolik času to zabralo.

„Jednak to trvalo příliš dlouho. Za ten čas mohl zkompromitovat kopec věcí a po druhé, ve spravedlnost uvěřím, až když si bude odpykávat trest,“ uvedl Richard Jordanov.

„V normální zemi by byl zadržen do hodiny od zveřejnění videa s Mariánem Kočnerem. Každopádně je to pokrok, důležité je, aby byl i odsouzen,“ vyslovil se k věci Zdeno Korman.

Objevili se i ti, kdo se nato podíval i z jiného uhlu pohledu.

„Doufám, že to není jen předvolební tah,“ poznamenala Miša Remecka Handrova.

Zneužívání pravomocí veřejného činitele

Slovenská Národní kriminální agentura již v polovině prosince loňského roku obvinila bývalého generálního prokurátora Dobroslava Trnku ze zneužívání pravomocí veřejného činitele.

NAKA informovala, že pachatel se skutku dopustil mezi lety 2007 až 2014. Tehdy jako veřejný činitel údajně nesplnil povinnost vyplývající ze slovenského trestního řádu. Podle policie se skutky týkají nakládání s informacemi a předměty doličnými v kauze s názvem Gorila.

Konkrétně se jedná o nahrávku z kauzy Gorila, kterou po převzetí dotyčný ukrýval a neodevzdal orgánům činným v trestním řízení, aby tím dosáhl pro sebe a další osoby majetkového prospěchu a kryl další osoby.

Zadržení Trnky

16. ledna slovenská policie na sociální uvedla, že příslušníci NAKA zadrželi Dobroslava Trnku.

„Příslušníci NAKA zadrželi D. T. v souvislosti s trestným činem zneužívání pravomoci veřejného činitele a obvinili ho. Až to bude možné, dodáme více informací,“ píše policie. Společně s informacemi je zveřejněna i fotografie před domem Trnky.

Dobroslav Trnka jako generální prokurátor Slovenské republiky působil v letech 2004-2011.