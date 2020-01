Chmelár poukázal na závislost na Alianci a vysvětlil, v čem se liší Aliance od Varšavské smlouvy

Poté, co došlo k vraždě Kásima Sulejmáního v Bagdádu, se začal také na slovenské politické scéně tento akt probírat. Na začátku ledna měli mezi sebou jistou výměnu názorů premiér Peter Pellegrini a šéf SNS Andrej Danko. Ten tehdy vyzval premiéra ke stažení slovenských vojáků z Iráku a označil jej za zbabělce.

Na začátku svého příspěvku vyzývá Chmelár k tomu, aby nebyli Slováci zbabělci, ale vlastenci. Pokračuje vysvětlením, že šéf slovenské diplomacie Miroslav Lajčák potvrdil to, na co on sám upozorňoval již v nedělním vysílání TA3. Tedy, že přesun slovenských vojáků z Iráku do Kuvajtu nebyl rozhodnutím slovenské vlády, ale velitele NATO.

„Trochu tím zesměšnil premiéra Petera Pellegriniho, který nejprve váhal s rozhodnutím, a pak si ho přivlastňoval,“ dodal.

Jak však dále připomněl, důležitější je dle jeho mínění to, co k tomu dodal Miroslav Lajčák.

„Všechno to, co se okolo nich děje, je rozhodnutí velení Aliance a tak to má být,“ citoval Chmelár v příspěvku Lajčákova slova.

Co je NATO?

Podle jeho slov není NATO „nadnárodní armáda“, ale „mezinárodní organizace“. Dodal, že se jedná o spojenectví suverénních států.

„Tvářit se, že naše ozbrojené síly už nepatří nám, ale Severoatlantické alianci, že nám patří jen náklady na její udržování, je šílenou rezignací na základní atributy státu. Vím, že propagandistický slovník už oblbnul mnohé, a tak nejeden můj oponent papouškuje ‚naše vojenské základny jsou základnami NATO‘. Ne, nepatří NATO, jsou majetkem Ozbrojených sil Slovenské republiky, patří Slovensku!“ vyjádřil svůj postoj Chmelár.

Dále dodal, že Slovensko Alianci neodevzdalo část své suverenity i přesto, že se tak mnoho zaprodaných politiků, novinářů a bezpečnostních analytiků tváří. Kromě toho zmínil také Varšavskou smlouvu a s tím rozdíl mezi ní a Aliancí.

NATO a Varšavská smlouva

„Při této příležitosti chci upozornit, že ani Varšavská smlouva se nepletla do toho, kolik vynakládají její členské státy na obranu a Sovětský svaz nám nenutil svoje satelity, aby s ním podnikaly vojenské intervence,“ vysvětlil a dodal, že je hanbou, pokud někteří lidé neslouží vlasti, ale impériu.

„Smlouva se týká obrany území členských států, ne společných akcí v Iráku, Afghánistánu nebo co já vím, kde ještě. Nebuďme zbabělci, ale vlastenci. Slovenské vojáky vysílá slovenská vláda a ona je má i poslat domů, ne nějaký cizí generál. A ti, kteří nesledují naše zájmy, ale zájmy USA, nemají ve svých funkcích co dělat,“ uzavřel Chmelár.

„Jako nejsou naši nejvyšší státní představitelé schopní udělat suverénní rozhodnutí vůči velmoci, tak jak se bálo komunistické politbyro protiřečit Brežněvovi,“ dodal. Podle jeho slov však Miroslav Lajčák zavádí, když tvrdí, že bezpečnost Slovenska nezačíná na jeho hranicích a že to vychází z filozofie Aliance. Chmelár toto označuje za lež. Jak sám uvedl, nic v Severoatlantické smlouvě neopravňuje k výkladu, že je Slovensko povinno následovat USA v jejich politických dobrodružstvích po celém světě.