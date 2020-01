„Na první pohled bylo všechno v pořádku.“ Slovenští policisté promluvili o nečekaných výsledcích běžné hlídky

Informuje se, že hlídka bratislavských policistů probíhala ve čtvrtek 16. ledna ráno - kolem 5:00. Na začátku standartní kontroly řidiče a osobního auta bylo pro policisty všechno v pořádku.

„Jaké však bylo jejich překvapení, když zjistili, že pasažéři nepředložili doklady a ještě větší, když zjistili, že dva muži jsou zavření v kufru auta,“ uvádí se.

Podle zprávy šlo o muže ve věku od 22 do 28 let původem ze Sýrie, neměli žádné doklady a víza pro vstup na Slovensko. Policisté poté zjistili, že řidič převážel pasažéry z Maďarska přes slovenské území do Rakouska. Za každého cestujícího měl dostat odměnu ve výši 1 200 eur.

„Bratislavští policisté řidiče odhalili, případ převzala národní jednotka a vyšetřovatel řidiče na základě důkazní situace obvinil z převaděčství,“ uvádí se.

Nyní řidiči hrozí trest odnětí svobody na dobu 7 až 10 let a vyšetřovatel navrhuje vazební stíhání. Zadržení cizinci jsou na útvaru policejního zajištění pro cizince a má se rozhodnout, zda budou vráceny do Maďarska či požádají o azyl.

Migrační krize v EU

Evropská migrační krize, která byla způsobena velkým počtem imigrantů směřujících do EU, vyvrcholila v roce 2015. Migranti se do centrálních částí Evropy dostávají po dvou hlavních migračních trasách – balkánskou a středomořskou trasou.

Nejčastějším cílem imigrantů jsou státy západní a severní Evropy, především Německo, Švédsko, Rakousko, Francie a státy Beneluxu. Podle údajů OSN tvoří největší část žadatelů o azyl lidé ze zemí Blízkého a Středního východu, zejména Syřané, Afghánci, Iráčané, a také z Afriky a západního Balkánu.