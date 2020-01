Slovenskou prezidentku propuštění Trnky překvapilo

Dnes zazněla ze strany slovenské policie žádost o to, aby byl Dobroslav Trnka postoupen do vazby. Prokurátor nicméně rozhodl, že skutková podstata trestného činu naplněna nebyla, a proto byl bývalý generální prokurátor propuštěn na svobodu. K situaci se nyní vyjádřila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, informuje TASR.

Prezidentka nad propuštěním Dobroslava Trnky z policejního zadržení vyjádřila jisté překvapení.

„Těžko se mi to komentuje v tom smyslu, do jaké míry je to správné rozhodnutí, protože informace k tomu nemám. V každém případě, zda obvinění platí i nadále, tak to obvinění je vzneseno ve dvou poměrně závažných skutcích v kontextu toho, jakou funkci vykonával,“ sdělila Čaputová po společném novoročním obědě s bývalými prezidenty Slovenska.

Kromě toho dodala, že se obeznámí s tím, co bude medializováno v souvislosti s tím, že o vazbě nebylo rozhodnuto.

„Trošku mě to překvapilo,“ dodala.

Zadržení Trnky

Kriminalisté z Národní kriminální agentury Prezídia Policejního sboru (NAKA) zadrželi ve čtvrtek 16. ledna bývalého slovenského prokurátora Dobroslava Trnku. Na základě medializovaných informací má být Trnka obviněn za rozhovor s Jánem Počiatkem kolem kauzy Lemikon.

Přes sociální síť informovala dnes policie o tom, že požaduje, aby byl Trnka ve vazbě. Dodali, že spisový materiál byl společně s podnětem na podání návrhu na vzetí do vazby doručen prokurátorovi Úřadu speciální prokuratury.

Dnes však rozhodl prokurátor po prostudování spisu o tom, že skutková podstata trestného činu naplněna nebyla, proto byl bývalý generální prokurátor propuštěn na svobodu.

Trnka byl obviněn již v prosinci minulého roku. NAKA informovala, že pachatel se skutku dopustil mezi lety 2007 až 2014. Tehdy jako veřejný činitel údajně nesplnil povinnost vyplývající ze slovenského trestního řádu. Podle policie se skutky týkají nakládání s informacemi a předměty doličnými v kauze s názvem Gorila. Tu po převzetí dotyčný ukrýval a neodevzdal orgánům činným v trestním řízení, aby tím dosáhl.

Dřívější vyjádření Čaputové

Čaputová se vyjádřila k Trnkovi již dříve, těsně po jeho zadržení. Podle jejích slov je zadržení jednoho z bývalých nejmocnějších mužů ve státě pro spravedlnost na Slovensku průlomové.

Kromě toho zdůraznila, že by to mělo platit také o kterémkoli jiném státě, kde by se šéf prokuratury ocitl za mřížemi a čelil by rozhodování o vazebním stíhání za trestnou činnost. Sdělila, že je nutné, aby vyšla na povrch pravda, aby mohl nastat ve slovenské justici očistný proces.

Dodala, že je úkolem prokuratury, soudů a policie, aby se vypořádala s těmi z vlastních řad, jejichž kredit vyvolává oprávněné pochybnosti veřejnosti a snižuje autoritu a důvěryhodnost těchto institucí.