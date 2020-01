Dle Beblavého jsou příspěvky Blahy na Facebooku fašismem. „Konečně se probudili i naše LSD-čka a heroini,“ reaguje Blaha

Hlasy, které lidé dají kotlebovcům, tedy Lidové straně Naše Slovensko (ĽSNS) jsou hlasy pro stranu Směr – Sociální demokracie (Směr-SD). Na dnešní tiskové konferenci to prohlásil předseda strany Spolu – občanská demokracie a programový lídr koalice PS/Spolu Miroslav Beblavý.

Beblavý tím reagoval na rostoucí preference ĽSNS, kterou by podle posledního průzkumu veřejného mínění agentury Focus, zveřejněného dne 16. ledna, volilo 13,6 % voličů. Agentura Polis Slovakia v ten samý den naměřila podporu voličů na úrovni 12,4 %. Pro vstup do parlamentu ale strana musí získat nejméně pět procent. Připomeňme, že volby do Národní rady SR se budou konat dne 29. února.

Šéf strany Spolu si myslí, že Směr-SD převzal ve volební kampani obsah a slova ĽSNS.

„Tyto dvě strany se sbližují. Třešničkou na dortu byla nedávno zveřejněná fotografie, na níž se společně ocitli Ľuboš Blaha (Směr-SD) a Milan Uhrík (ĽSNS). Jsem v šoku, že pan Blaha je i po zveřejnění fotky nadále na kandidátce Směru. Kdyby si s členem ĽSNS pořídil snímek kdokoliv z kandidátky PS/Spolu, tak na kandidátce už dávno není,“ uvedl Beblavý.

Předvolebníkoalice PS/Spolu podle Beblavého ukázaly, že za rostoucí preference Kotlebovy strany mohou voliči, kteří jsou zklamaní současnými vládnoucími stranami.

Odbornice koalice na romskou problematiku Irena Biháriová doplnila, že nejčastějším důvodem volby ĽSNS je apatie voličů.

„Tito lidé už nemají chuť jít volit, protože je pokaždé nějaká vláda určitým způsobem podvedla. Jsou přesvědčeni, že se nic nezmění, tak to z trucu hodí Kotleovi,“ objasnila Biháriová.

Z tohoto důvodu se PS/Spolu snaží mít těžiště své kampaně v terénu. „Chodíme po vesnicích, v nichž měli dosud kotlebovci výrazný úspěch a vysvětlujeme jim, že volba této strany není řešením,“ uzavřela věc.

Blaha a fašismus?

Beblavý na tiskové konferenci mluvil také o zkušenostech z parlamentní spolupráce ĽSNS a Směru. Zmínil také vyjádření poslance Ľuboše Blahy na sociálních sítích.

„Pan Blaha několik let přechází od oportunistického levičářství k fašismu. To, co píše na svém Facebooku v posledních měsících, se nedá nazvat jinak než fašismus. Je to vyvolávání nenávisti,“ myslí si.

A co na to Blaha?

Blaha si samozřejmě celou věc nenechal ujít a okomentoval ji, jak jinak, než na Facebooku.

„No, konečně se probudili i naše LSD-čka a heroini. PS/Spolu právě uspořádali tiskovku kvůli fotce z večírku Extra Plus a prohlásili, že oni by mě už dávno dali pryč z kandidátky,“ začíná svůj komentář politik.

Dále uvedl, že děkuje dané straně za kompliment i za reklamu. Dodal však, že už jen ta představa, že by on byl na kandidátce lidí, co dětem na školách propagují drogy , je „fuj“.

Následně dodal, že sám Beblavý se nyní sám ocitl na fotografii s Blahou, Hrdličkou a Uhríkem. „Co tak odejít z politiky?“ ptá se pobaveně.

„Milá sluníčka z PS/Spolu, pokud se zde někdo chová jako fašista, jste to v první řadě vy. Nedokážete respektovat jiný názor, kopete do ruských osvoboditelů a chcete ze Slovenska udělat západní kolonii,“ napsal s tím, že povstalci ze SNP se z nich musí v hrobě obracet.

Následně se politik za Směr-SD pustil do Beblavého, Trubana, Biháriové, Poliačika či Štefunka. V závěru pak uvedl, že ve vší úctě je PS/Spolu extremistická strana.

„Chtějí v konečném důsledku zlikvidovat Slovensko a přeměnit jej na kolonii Bruselu. Chtějí popřít naši národní kulturu a udělat ze Slovenska sluníčkářský kavárenský Amsterdam. Chtějí vzít pracujícím lidem jejich práva a ze Slovenska udělat otrokářství pro německé či americké nadnárodní korporace,“ napsal.

Přesně tohle podle něj kdysi chtěli fašisté. „A přesně to chtějí i tyto světlemodré kreatury,“ míní.

„Pokud něco vypadá jako fašista, chodí jako fašista a kváká jako fašista, tak je to fašista. Zdravím PS/Spolu – možná by mohli svá modrá tričenka nahradit hnědými košilkami, slušely by jim více,“ uvedl.