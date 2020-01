„Pracuji na odjeb*ní toho ču*áka,“ psal Kočner měsíc před vraždou Kuciaka. Nemělo to s ním, co dělat, tvrdí šéf Penty

Na Slovensku v pondělí pokračoval ostře sledovaný proces ve věci vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Spolumajitel finanční skupiny Penta Jaroslav Haščák odmítl, že by věděl o chystané vraždě novináře. Připustil ale, že Marián Kočner chtěl ovlivnit obsah médií.

U speciálního soudu v Pezinku v pondělí vypovídali podnikatelé Norbert Bödör a Jaroslav Haščák. Oba popřeli, že by něco věděli o chystané vraždě Kuciaka, kterou si podle obžaloby objednal podnikatel Marián Kočner.

Haščák u soudu potvrdil pravost své komunikace s Kočnerem přes šifrovanou aplikaci Threema, kde oba řešili možnost odstranění nepohodlných lidí. Šéf Penty však trvá na tom, že se nejednalo o fyzickou likvidaci.

Zpráva od Kočnera z ledna 2018, tedy měsíc před vraždou Kuciaka, obsahovala: „Pracuji na odjeb*ní toho ču*áka.“ Haščák tvrdí, že tím myslel tehdejšího šéfa speciálního policejního týmu Gorila Lukáše Kyslicu. Přitom se nemělo jednat o jeho likvidaci, ale o odstranění z vyšetřování.

Kauza Gorila se týká úniku utajených dokumentů z roku 2011, které popisují rozhovory Haščáka s vlivnými slovenskými politiky v letech 2005 až 2006. Z nahrávek, které se loni dostaly do slovenských médií, vyplývá, že Kočner prodal tyto nahrávky Haščákovi.

Vztah Kočnera a Haščáka

Haščák u soudu uvedl, že se s Kočnerem zná od 90. let a označil ho za svého kamaráda. Kočner byl rovněž klientem jeho firmy, do jejíchž směnek investoval 10 milionů eur (přes 250 milionů korun).

Dotýčný dále prohlásil, že Kočner chtěl ovlivnit média, která kontrolovala Penta a v nichž se objevily kritické články zaměřené proti němu. Tvrdí však, že neměl pocit, že by redaktorům chtěl vyhrožovat.

„Slovenská veřejnost vnímá vlastníky médií tak, že vlastník dokáže ovlivnit média a jednotlivé výstupy. Kočner i všechny osoby z politického i podnikatelského života měli tendenci mne kontaktovat a využít můj vliv na šéfredaktory a vydavatele. Snažil jsem se Kočnerovi vysvětlit, že média jsou nezávislá. Že ta kultura, jak fungují redakce, je jiná než v běžných obchodních společnostech,“ uvedl u soudu Haščák.

Bödör: Sledování novinářů jsem neplatil

Minulý týden, dne 15. ledna, u soudu vypovídal i bývalý šéf slovenské kontrarozvědky a Kočnerova pravá ruka Peter Tóth. Ten potvrdil, že si u něj Kočner objednal sledování nepohodlných novinářů, mezi kterými byl i Kuciak. Sledování, které stálo 140 tisíc eur (přes 3,5 milionu korun), měl z poloviny spolufinancovat kromě Kočnera i podnikatel Norbert Bödör. Ten Tóthovu výpověď v pondělí popřel.

„Já jsem s tím nic neměl. Nepodílel jsem se na tom. Nepožádal mne ani o finanční pomoc při získávání těchto informací,“ vypověděl Bödör.

Podnikatel dále tvrdil, že s Kočnerem neobchodoval. Na většinu otázek odpověděl, že si nevzpomíná.

Bödör je vzdálený příbuzný bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara, který na nátlak slovenské veřejnosti po vraždě Kuciaka a Kušnírové odstoupil. Slovenská média tvrdí, že Bödör má v policii dobré styky a má přístup i k informacím ze spisu a vyšetřování.

Otec zavražděného novináře Jozef Kuciak médiím sdělil, že jeho výpovědi nevěří.

„Uvědomil jsem si zcela jasně, že lže, přesněji, že nechce říct pravdu,“ řekl.

Megaproces na Slovensku

V Pezinku probíhá ostře sledovaný soudní proces v případu nájemné vraždy novináře Jána Kuciaka, při které byla zavražděna i jeho snoubenka Martina Kušnírová. Podle obžaloby si vraždu nechal objednat Marián Kočner, a to z toho důvodu, že Kuciak ve svých článcích vyšetřoval jeho obchodní aktivity.

Jeden z obviněných, Miroslav Marček, se již u soudu přiznal, že obě osoby zastřelil právě on. Jeho komplic Tomáš Szabó, který je Marčekův bratranec, vinu odmítá. Klíčový svědek Zoltán Andruskó vypověděl, že to byl právě on, kdo byl zprostředkovatelem oněch dvou vrahů a Aleny Zsuzsové, která si u něj vraždu objednala. Učinit tak měla na pokyn Kočnera.

Fotografie Kuciaka, které dostal od Zsuzsové, byly pořízeny během sledování, které si od Tótha objednal Kočner.

Andruskó se rozhodl spolupracovat s vyšetřovateli a s prokurátorem uzavřel dohodu o vině a trestu. Díky ní ve vězení stráví 15 let, zatímco mu původně hrozilo 25 let za mřížemi. Dalším obžalovaným hrozí trest 25 let vězení až doživotí.