Blaha poukázal na pokrytectví Progresivců: Fotka vadí, ale státní vyznamenání propagandistovi neonacismu od Čaputové ne

Slovenský poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha na svém Facebooku prozradil, co mu v politice vadí nejvíce. U této příležitosti se pustil i do svých kolegů z politiky. Co o nich prohlásil?

Blaha na sociální síti uvedl, že mu nejvíce ze všeho vadí pokrytectví. Pokud jde o kritiku a hodnocení jeho kolegů, jako první se zaměřil na Richarda Sulíka. O něm prohlásil, že je sice těžký neoliberál, ale alespoň je upřímný.

„Ano, ano. Leze mi na nervy například politika Sulíka, ale on nic nepředstírá - je to těžký neoliberální pravičák, který by nejraději zrušil všechna sociální opatření, aby mohl snížit daně velkopodnikatelům,“ píše Blaha a podotýká, že mu je z neoliberalismu špatně.

Jako další přišel na řadu Marián Kotleba, který na rozdíl od Blahy reprezentuje krajní pravici. Člen Směru-SD uvádí, že logicky nesouhlasí s jeho názory na SNP, které označil za „bolševický puč“ a že bude proti takovým názorům vždy tvrdě bojovat, protože si našich povstalců a bojovníků proti fašistickému Německu hluboce váží. Přiznává však jednu věc.

„On si ale na nic nehraje – je tím, čím je. Nelíbí se mi to, ale alespoň víme, na čem jsme,“ říká Blaha o Kotlebovi.

Falešní hráči v politice

„Kiska zbohatl na tom, že dral z kůže chudé lidi a dnes si hraje na samaritána. Matovič okradl stát o daně a dokonce k tomu použil vlastní matku, dnes si ale hraje na bojovníka proti zlodějům. Kollár si to dává na slušňáka, a přitom měl takové propojení na mafii, že se z toho točí hlava,“ míní Blaha.

Pak ale přiznává, že jsou v politice i zcela falešní hráči a vyjmenovává například Andreje Kisku , Igora Matoviče či Borise Kollára.

I přesto je ale na slovenské politické scéně než někdo víc falešný. Jsou to podle něj Progresivci, konkrétně koalice Progresivní Slovensko/Spolu.

„Úplně nejvyšší level faleše je PS/Spolu. Mně vyčítají, že se vyfotím s Uhríkem, i když je každému naprosto jasné, že jsme vždy byli a budeme političtí oponenti. Ale sami koketují s krajní pravicí a zrazují své principy,“ vysvětluje.

Poukazuje tak na to, že jim vadí nevinná fotografie, ale to, že jejich budoucí koaliční partner Sulík přímo politicky jednal na kávě s Mariánem Kotlebou, je v pořádku. „Jsem zvědavý, jestli i Sulíkovi doporučí, aby odstoupil z kandidátky,“ rýpl si Blaha.

Zmiňuje také to, že jim vadí již zmiňovaná fotka, ale to, že se chystají do koalice s Borisem Kollárem, který v Evropě spolupracuje s krajní pravicí – to je OK. Proto je Blaha zvědavý, jak to vysvětlí v ALDE.

„Nevinná fotka jim vadí, ale to, že spolupracovali s Aronem Shavivem, který dělal kampaň rakouské krajně-pravicové straně Svobodných a který Čaputové pomohl do paláce – to je OK,“ píše Blaha s tím, že stejně v pořádku je i to, že Čaputová udělila státní vyznamenání Bánovi, který dělal propagandu neonacistům na Ukrajině.

A právě tímto způsobem to, podle Blahy, funguje ve většině liberálních stran. „Jsou falešné, jsou pokrytecké a nemají v sobě špetku morálky a principiálnosti,“ píše. Naopak oni, jako levičáci, mají své hodnoty, za kterými budou vždy stát.