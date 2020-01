Občan nesmí být rukojmím státu: Kiska se pustil do Fica kvůli jeho plánu nutit lékaře pracovat 10 let na Slovensku

Šéf slovenské vládní strany Směr-SD Robert Fico chce, aby absolventi slovenských lékařských fakult pracovali v zemi deset let. Pokud budou chtít provádět praxi v zahraničí, tak by měli uhradit náklady svého studia. Bývalý prezident a předseda strany Za lidi Andrej Kiska označil tuto iniciativu za vydírání.

V sobotu na programové konferenci strany Směr-SD Fico ohlásil opatření na zamezení odlivu mladých lékařů za hranice. Jedním z nich je úhrada studijních nákladů v případě, že do deseti let od ukončení studia lékař odejde pracovat do ciziny.

„S účinností od roku 2020, pokud budeme ve vládě, máte dvě možnosti: Buď po skončení školy dostanete k úhradě 55 tisíc eur (1,4 milionu korun) a můžete jít, kam chcete, nebo odpracujete deset let na Slovensku,“ řekl.

„Mladí lékaři se přeci mají motivovat jinak než vydíráním. Lepší pracovní prostředky, dobré pracovní prostředí, sociální výhody, podpora, aby si založili rodinu. Tak může být spokojenější i lékař a na konci dne zejména pacient,“ poznamenal Kiska.

Proti této iniciativě se ale tvrdě postavil Kiska, jehož strana Za lidi kandiduje v únorových parlamentních volbách. Ficův plán označil za populismus a „nesmysl“.

Podle něj Ficova iniciativa podporuje extremizmus a místo řešení problému vyhání lidi do zahraničí. Lidé by tak přestali studovat na Slovensku a zamířili by do Česka, kde by zůstali po studiu pracovat.

„Občan nikdy nesmí být rukojmím státu nebo politiky. Tato politika posiluje extremizmus a vyhání lidi do zahraničí,“ poznamenal bývalý prezident.

Nejsme blázni ani charita, tvrdí Fico

„V roce 2024 nám bude na Slovensku chybět tři tisíce lékařů. Toto číslo je nezpochybnitelné,“ upozornil předseda Směru. „Musíme to vyřešit. My nejsme blázni a nejsme ani charitativní organizace, stát, který bude vychovávat lékaře pro jiné země. Chápu, že Němci, Rakušané, Francouzi a Angličané se těší. Přijede dobrý, vzdělaný student, absolvent lékařské fakulty, a pokud ovládá jazyk, přímo nastoupí, je vymalováno a je to nestojí ani jediné euro,“ dodal Fico.

Kiska si to účtuje s Ficem

Důvodem pro tak razantní opatření, se kterým přišel Fico, jsou chybějící lékaři a špatná kvalita domácího zdravotnictví.

„Pokud byste jednali, Kuciak a Kušnírová mohli asi žít. Měli jste v rukou policii, která odmítla Kuciaka chránit, i když o to žádal. Naopak, celý systém jste zneužívali proti každému, kdo vás kritizoval. A umožnili jste lidem jako Kočner mít pocit, že mohou všechno a že se jim nikdy nic nestane,“ konstatoval Kiska.

Kiska již dříve ostře kritizoval Roberta Fico za jeho politiku prostřednictvím mediálních platforem. Minulý týden na svém Facebooku zveřejnil otevřený dopis, ve kterém Fica obvinil z toho, že „umožnil zlu ovládnout naši zemi“. Obvinil ho i ze smrti novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové , jejichž vraždu si podle obžaloby objednal podnikatel Marián Kočner.

Parlamentní volby na Slovensku se budou konat 29. února. Podle posledního průzkumu agentury AKO vede vládní strana Směr-SD se 17,1 % Její preference ovšem poslední měsíce klesají. Následuje nacionalistická Kotlebova Lidová strana naše Slovensko s 11 %. O třetí a čtvrté místo se s 10 % dělí koalice stran Progresivní Slovensko a Spolu s Kiskovou stranou Za lidi.