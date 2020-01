Progresívní Slovensko chce řešit partnerství pro homosexuály. A co korupce či zdravotnictví? Z toho jsou unavení

Otázka registrovaných partnerství by se mohla dostat do programového prohlášení nové vlády. Uvedla to místopředsedkyně strany Progresivní Slovensko Irena Bihariová během předvolebních diskuzí Deníku N 20. ledna. Autor článku na portálu hlavnespravy.sk Samuel Gdovin v tom vidí radikalizaci ultraliberální dvojkoalice Progresivní Slovensko/Spolu.