„Jak za dvě minuty udělat z Pročka kompletního idiota.“ Blaha se pochlubil, jak zesměšnil poslance OĽaNO. Video

Slovenský poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha se na svém účtu na sociální síti podělil o video, na kterém je vidět, jak se pouští do svého kolegy Jozefa Pročka (za OĽaNO). Co za tím stálo?

Předseda výboru NR SR pro evropské záležitosti opět ukázal, že se nebojí pořádně se opřít do svých oponentů. Důkazem je i video, na kterém Blaha pořádně „griluje“ Pročku za to, že kdysi napadl starostu ze slovenské obce Halič.

„Jak za dvě minuty udělat z Pročka kompletního idiota ... Ten moták řekl, že když mu ukážu protokol, podle kterého fyzicky napadl starostu, tak odejde z politiky. Tak jsem mu ho ukázal. A pak už jen koktal, vymlouval se a šaškoval. Pane Pročko, tak co – odejdete z politiky? Já chápu, že OĽaNO by o svého největšího intelektuálního titána nerado přišlo, ale veřejně jste to slíbili, tak šup, šup,“ napsal k videu.

Jak již bylo zmíněno, video trvá asi dvě minuty. Pročka se v něm obhajuje a prohlašuje, že to, co tvrdí Blaha, je lež.

„Já veřejně prohlašuji, že jestli je to pravda, tak odejdu z politiky. Řekněte to stejné – pokud jste lhal, odejdete z politiky,“ obrátil se na Blahu, který si mezitím chystal důkazy o svém tvrzení.

Blaha musel nejprve počkat, až jeho kolega domluvil a pak spustil: „Podle protokolu ze 6. řádného zasedání Obecního zastupitelstva v Haliči, konaného dne 14. 12. 2012, fyzicky napadl bývalého starostu.“

Člen Směru-SD dále uvedl, že jen čerpal z informací, které si našel. Ostatní účastníci diskuze pak uvedli, že jde o vážné obvinění a čekali, jak se k tomu Pročko postaví.

„Je to lež,“ a snažil se vysvětlil situaci tím, že předvedl na Blahovi, jak měl fyzický útok vypadat. „Dodatečně z toho udělali skandál, že jsem inzultoval poslance,“ řekl Pročko.

To podle Blahy ale nic nemění na tom, že dotyčný někoho skutečně fyzicky napadl a nyní káže o slušnosti v politice.

Reakce na sociální síti

Pod videem se okamžitě začaly hromadit různé reakce. Lidé psali, že Pročko do politiky nepatří a dávali za pravdu Blahovi.

„Pročko byl v určité době bavič. Už ale není a nepatří ani do politiky!“ stálo v jednom z komentářů.

Další poukazovali na to, co Pročko slíbil: „Pročko, měl bys odejít... Řekl jsi to veřejně. Tak jdi!! Veřejně jsi prohlásil, že odejdeš…“

Někteří dokonce člena OĽaNO označili za bezcharakterního chudáka. Jiní ale nepochopili, že se Blaha s Pročkem vůbec dohadoval.

„Jak se mohl Luboš snížit k handrkování s takovým ťulou,“ psali.

Někteří pak celou debatu považovali za zbytečnou: „Jediné, co na této jejich debatě stálo za to, byl dekolt paní moderátorky.“