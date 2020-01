Místopředsedkyně Progresivního Slovenska promluvila o splnění svého snu: Romové chrání Slovensko před extremismem

Předvolební mítink Kotlebovy Lidové strany Naše Slovensko v Košicích proběhl minulý čtvrtek a v Levoči byl naplánován na 21. ledna. Mítink v Levoči organizátoři z bezpečnostních důvodů zrušili kvůli protestu asi dvou tisíc občanských aktivistů, mezi kterými byli i Romové, kteří přišli protestovat proti extremistickým postojům této strany. Z davu zněly pokřiky jako „stop fašismu", „nechceme vás tady", „násilí nic neřeší" a podobně.

Akce kotlebovců minulý čtvrtek v Košicích proběhla, ale byla narušena, protože odpůrci rasismu byli početnější než příznivci ĽSNS, akci také provázelo skandování a pískot.

Čas na změnu?

Za „výjimečný fenomén“ označila ve svém příspěvku na Facebooku aktivistka Irena Bihariová nedávné incidenty v Košicích a Levoči. Podle ní se stává skutečností to, „o čem dlouhá léta snila“:

„Že jednou se stanou Romové těmi, kteří budou za nás všechny a spolu po našem boku chránit Slovensko před extremizací politiky. Že se konečně občansky vzepřou: že alespoň ta integrovaná část Romů, které to materiální podmínky umožňují, začne být konečně emancipována a postaví se do čela vůči fašistům. Že to nebudou jen obvyklé hrstky lokálních romských aktivistů a aktivistek,“ napsala.

Dále popřela tvrzení, že to byli opilí placení demonstranti.

„Jediného opilého obtěžujícího člověka, kterého jsme potkali, byl mladý ‚nacionalista‘, který v mrznoucí zimě se slunečními brýlemi a alkoholem lámanou češtinou zjišťoval od protestujících, co jim na Kotlebovi tak vadí,“ napsala.

Na konci svého příspěvku Biháriová poslala odkaz na ĽSNS, když řekla, že Kotleba na Romech vyrostl a na Romech údajně i „padne“:

„Nikomu v této zemi nemohlo ujít, že Kotleba politicky vyrostl právě na nás. Dnes už nechceme jen tiše přihlížet, jak politickou sílu získanou na Romech začne zneužívat proti všem. Děkuji proto všem statečným Romům, Romkám a obyvatelům majoritního obyvatelstva, kteří spolu s námi vycházejí do ulic a přestávají se bát. Bát se vyjádřit svůj nesouhlas s tím, aby naše ulice a instituce obsadili extremisté. V tomto zápase stojíme na jedné straně a musíme v ní vytrvat. Věřte mi, společně to dokážeme,“ uvedla.

Kdo psal protestujícím transparenty?

Novinař Ivan Lehotský ve svém článku na portálu hlavnespravy.sk popsal, jak se Lívia Garčalová z Kulturblogu pokoušela vyzpovídat účastníky protestu proti mítinku ĽSNS v Levoči, ačkoli to nebylo jednoduché.

Garčalová oslovila protestující mladou ženu s transparentem, na kterém byl nápis „Selhali jste v BBSK". Žena stěží uměla říct, co znamená zkratka BBSK, ale na otázku, jak selhali, odpověděla: „Nevím."

Garčalová: „Nevíš? A proč máš takový transparent?“

Protestující: „Neboť on je Hitler, fašista.“

Garčalová: „Ale to mi teď říkáš něco úplně jiného. Jak selhali v BBSK? A kdo selhal?“

Protestující: „Oni. Kotleba. On selhal.“

Garčalová: „A jak selhal?“

Protestující: „Neboť nyní odešel a my jsme vyhráli. Neboť všude, kde je, ho vyhazují a nechtějí ho, neboť je Hitler, fašista a nemá nikoho rád.“