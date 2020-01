Blaha se pustil do Kisky: Nahrál Kotlebovi na smeč, pro pracující Slováky je gauner

Ve východoslovenském městě Levoča se mělo v úterý konat plánované shromáždění příznivců krajně pravicové Lidové strany naše Slovensko (ĽSNS) Mariána Kotleby. Organizátoři však akci zrušili, neboť se na náměstí v centru města sešlo zhruba dva tisíce protestujících, v jejichž čele stáli i zástupci opozičních stran Progresivní Slovensko/Spolu, KDH a Za lidi.

„Zkusili to na nás v Levoči, ale utekli. Kotlebovců bylo velmi, velmi málo. Raději se rozpustili. My si naše Slovensko ukrást nedáme, ani se jejich nezalekneme. Mysleli si, že když si nahlásí akci ve stejnou dobu v Levoči, jako strana ZA LIDI, my naše setkání s občany zrušíme. Nezrušili jsme a naopak, mnozí slušní lidé se zorganizovali, aby jim ukázali, že je nás víc,“ napsal bývalý slovenský prezident a předseda strany Za lidi Andrej Kiska.

„Oběť sluníčkářů“

„Sluníčka se zde nyní v kavárně poplácávají po ramenou, že jací jsou cool,“ napsal Blaha na Facebooku o protikotlebovských protestech. „Těžký omyl. Výsledek: Kotlebovi voliči nečtou liberální odpad a v jejich vlastních médiích od rána do večera běží, že násilní Romové v čele s Kiskou zmařili legitimní mítink slušných vlastenců,“ míní poslanec.

Další protestní akce jsou naplánované i v jiných městech, kde kotlebovci plánují předvolební shromáždění. Podle poslance za vládní stranu Směr-SD Ľuboše Blahy jim ale liberální strany naopak pomáhají, neboť z nich činí oběť.

Blaha se pozastavil nad tím, jak by to vypadalo, pokud by to byli kotlebovci, kdo by se snažil překazit pokojná shromáždění liberálů.

Cílem Kisky je podle něj oslabení pozice Směru, neboť právě od této strany utíkají voliči ke Kotlebovi. Pro Kotlebu totiž hlasují ti, kteří jsou nespokojeni se současným kapitalistickým systémem.

„Jedinou šancí je nabídnout alternativu vůči liberálnímu kapitalismu, a tou vždy byla úloha levice. Ne kavárenské plky, ani pochody v čele s podvodníkem Kiskou,“ tvrdí.

Nicméně, právě proto se Kiska prostřednictvím své kampaně snaží Směru sebrat hlasy. To, že půjdou ke Kotlebovi, mu podle Blahy nevadí. Kromě toho tyto demonstrace berou hlasy i dalším liberálním stranám ve prospěch strany Za lidi.

„Štvavá kampaň proti Směru vyhání naše levicové voliče ke Kotlebovi. To vidí i slepý. Když se od rána do večera kope do Fica a Blahy, tak volič Směru váhá, co dál. A to, že to nedá sluníčkářům ani Kiskovi, je snad jasné i poslednímu zfetovanému liberálovi. Čím více do nás kopou, tím více zvyšují šance pro Kotlebu. A oni to vědí. A dělají to. Prý velcí antifašisté. Dovolte mi se zasmát. Nikdo tak nepomáhá ĽSNS jako oni,“ domnívá se Blaha.

„Kiska toto celé dělá čistě pro sebe. Aby bral hlasy svým konkurentům z KDH, PS/Spolu a OĽaNO,“ tvrdí dále poslanec.

Navíc, podle Blahy, mají lidé skutečně problémy s Romy, nechtějí migraci a milují Slovensko. Kisku údajně považují za „gaunera“.

„Nemůžete z poloviny Slovenska dělat fašisty, vy telata!“ vzkázal Blaha opozici. „Kotleba tak akorát může Kiskovi poslat děkovný list a šek na 1488 eur, nikdo mu tak nepomohl,“ dodal poslanec.

Růst Kotlebovy popularity

„Liberálové začali svážet na naše předvolební setkání asociály a kriminálníky z osad s cílem narušit až dosud absolutně klidný průběh našich předvolebních akcí. Pokusy Kisky, (Alojze) Hliny (lídra KDH, pozn. red.) a dalších liberálů násilně zmařit naše právo setkávat se s občany však rozhodně tolerovat nebudeme!“ stojí na stránkách kotlebovců.

Na tyto protestní akce již reagovali v ĽSNS. Podle nich liberální strany na jejich shromáždění sváží kriminálníky a oficiálně požádali ministryni vnitra Denisu Sákovou (Směr-SD), aby prověřila nečinnost policie.

Parlamentní volby na Slovensku se budou konat již letos, a to dne 29. února. Podle posledního průzkumu agentury AKO je Kotlebova ĽSNS v popularitě na druhém místě, s výsledkem 11 % hlasů. Volby by stále vyhrál Směr se 17,1 % hlasy, nicméně jeho preference klesají. Na třetím a čtvrtém místě jsou s přibližně 10 % koalice stran Progresivní Slovensko a Spolu a Kiskova strana Za lidi.