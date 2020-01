Jako ve Výmarské republice? Hrnko obvinil Kisku z politických bojů jako v době před nástupem nacismu

Poslanec Národní rady a místopředseda Slovenské národní strany Anton Hrnko upozorňuje na to, co se momentálně děje na Slovensku, a uvádí historické paralely.

Hned na začátku svého příspěvku na Facebooku Hrnko připomněl dějiny sousedního s tehdejším Československem státu.

„Německo se po prohrané 1. světové válce ponořilo do chaosu, ve kterém se v politických zápasech více než síla argumentu používala síla pěsti. Začali to levičáci s různými ‚Rotfrontami‘, ale postupně převzaly hlavní iniciativu Hitlerovy SA (Sturmabteilung - úderné oddíly, pozn. red.). Jejich cílem bylo rozbíjení politických shromáždění konkurujících politických stran a zastrašování politických protivníků a jejich podporovatelů,“ napsal poslanec.

Poznamenal, že na konci 20. let minulého století bylo již Německo těmito „mlátičkami“ tak rozvrácené, až bylo lidem úplně jedno, kdo se dostane k moci, jen aby se už konečně nastolil pořádek. Dodal, že jak to dopadlo, ví snad každé malé dítě.

Pak přišla řada na dnešní soupeřní politických stran na Slovensku.

„Na tuto situaci jsem si vzpomněl, když jsem viděl A. Kisku jak vede masy osadníků, které rozbíjely shromáždění jiné politické strany (mně vůbec není sympatická, ale je to řádně registrovaná politická strana),“ uvedl politik.

Hrnko se domnívá, že z tohoto případu a z mnoha dalších je jasné, že ti tzv. noví politici nemají absolutní odpovědnost za to, co vyvádí.

„Neuvědomují si, že pokud se určité procesy spustí, mohou se obrátit proti jejich iniciátorům a nakonec na to doplatíme jako Výmarská republika,“ varoval poslanec.

Zdůraznil, že v dnešní tzv. nové opozici jsou lidé ochotni udělat cokoli, jen aby získali moc, bez ohledu na historické zkušenosti s tímto typem politické „aktivity“ jsou ochotni používat metody, které lidstvo zavedly do závozu a obrovského kataklyzmatu.

Pak přišel s doporučením, jak bojovat s extremismem. V této souvislosti poznamenal, že správnou odpovědí na extremismus, ať už liberální nebo pravicový, je silná středová politika zakotvená ve slovenské politické tradici, která vždy vedla zemi ke správnému výběru.

„Extremismus nás vždy dovedl do pekla, ať už to je ten, který obhajuje zvrácené ideologie genderismu, výměnu evropského obyvatelstva za Afričany a Asiaty, nebo ten, který by nejraději obul vysoké kozačky celému národu a vyslal ho na pochod do neznáma!“ podotkl Hrnko.

Pod příspěvkem se objevily různé komentáře. Mezi sledujícími byli i ti, kteří ocenili historické porovnání, s nímž přišel slovenský politik.

„P. Hrnko, pojmenovali jste to přesně. Kiska a jeho úderka, to jako bych se díval na dokument z dějin Výmarské republiky,“ uvedl Daniel Fekete.

Přerušení mítinku ĽSNS

Včera jsme informovali o tom, že odhadem asi dva tisíce občanských aktivistů, včetně Romů, v úterý hlasitými protesty přerušily mítink ĽSNS před historickou radnicí ve slovenské Levoči. Andrej Kiska ale události považoval za tichý pochod.

V Levoči na náměstí se měl v úterý 21. ledna konat další z předvolebních mítinků Lidové strany Naše Slovensko. Nakonec ho organizátoři vzhledem k napjaté situaci na náměstí odvolali, když hrozilo, že vřískající dav protidemonstrantů vyvolá i fyzický konflikt. Transparenty, hlasitým křikem a pískáním dali najevo jasný nesouhlas s politikou, kterou tato strana představuje. Z davu zněly pokřiky jako „stop fašismu“, „nechceme vás tady“, „násilí nic neřeší“ a podobně. ĽSNS mítink přerušila i s tím, že lidé v davu jsou zaplacení.

Exprezident Slovenska Andrej Kiska se demonstrace také zúčastnil.

Redakce zpravodajství press.tv na Youtube sdílela videozáznamy z mítinku v Levoči.

„Tichý protest porazil hrubou sílu,” napsal Kiska na Facebooku.

„My si naše Slovensko ukrást nedáme, ani se jich nezalekneme. Mysleli si, že když si nahlásí akci ve stejnou dobu v Levoči, jako strana Za lidi, že my naše setkání s občany zrušíme. Nezrušili jsme a naopak, mnozí slušní lidé se zorganizovali, aby jim ukázali, že je nás víc. Nebyly žádné problémy s bezpečností, doprovodili jsme je tichým pochodem a se svíčkou v ruce. Společně je porazíme i ve volbách,“ prohlásil bývalý prezident SR.