Ze Slovenského národního muzea se ztratily mince za milion eur

Publikace poznamenává, že krajské ředitelství Policejního sboru v Bratislavě případ již prověřuje. Potvrdil to i policejní mluvčí Michal Szeiff. Vyšetřovatel, který se případem zabývá, by měl více informací poskytnout později.

Podotýká se, že muzeum spadá do působnosti ministerstva kultury, které ztráty sbírkových předmětů eviduje.

„Vzhledem k tomu, že případ vyšetřuje policie, se zatím nebudeme vyjadřovat k otázkám ohledně tohoto případu. Počkáme si na závěr vyšetřovatele a následně poskytneme stanovisko i pro média,“ potvrdil mluvčí ministerstva kultury Pavel Čorba.

Daný úředník ale nechtěl specifikovat ani to, jaké sbírkové předměty se ztratily a za jakých okolností k tomu došlo.

Jaká je hodnota ztracených mincí?

Uvádí se ale, že hodnota mincí závisí na několika ukazatelích – zda jsou ze zlata či stříbra, zda to byly nějaké unikátní kusy nebo celistvá sbírka.

„Miliónovou hodnotu může mít dvacet mincí, ale i dvě stě, je to velmi různé. I každé muzeum v každém státě si hodnotu určuje samo a trochu jinak. Záleží na tom, co přesně vlastně zmizelo. Pokud ale šlo o celou sbírku, ta se většinou jen tak neztratí. Takové krádeže bývají většinou organizované, lidově řečeno, na objednávku. Ukrást minci z muzea není tak jednoduché,“ vysvětlil odborník na mince a člen Slovenské numismatické společnosti Jozef Morávek.

V případě rychlého jednání se odcizené mince dají ještě zachránit. Stává se však, že se mince dostanou do soukromých sbírek a už nikdy se původnímu majiteli nevrátí.

„Teoreticky se dá prodat všechno. Záleží jen na tom, kdy se to objeví na trhu a kde. Pokud to vzal odborník, mohlo to jít do nějaké soukromé sbírky v cizině. Kdyby kradli laici, můžeme čekat, že se artefakty objeví hned nebo i za nějakých pět či šest let. Je to různé,“ poskytl odborný komentář Morávek.

Podotýká se, že pokud nejsou přesně nahlášeny odcizené historické předměty, pak veřejným institucím nic nebrání v jejich nákupu.

Deník také připouští, že o vzácné exponáty měla údajně přijít i Slovenská národní galerie. Galerie však jakékoli ztráty odmítá.

Někdo ztratí, někdo najde

Loni v dubnu jsme informovali o tom, že ve Velké Británii našli čtyři hledači pokladů 557 starých mincí v hodnotě 150 tisíc liber (téměř 4,5 milionu Kč).

Andrew Winter, Tobiasz Nowak a jeho bratr Mateusz se procházeli s detektorem kovů u vesnice Hambleden v hrabství Buckinghamshire, kde byl organizován speciální festival pro hledače pokladů. Po hodině neúspěšného hledání již byli připraveni se vzdát, když jim přístroj najednou ukázal, že se pod zemí něco nachází, mělo se jednat o stříbro. Začali kopat a objevili velké množství mincí, které byly vyrobeny v 16. století během vlády Edwarda II.

O něco později se k nim připojil Dariusz Fijalkowski, další účastník festivalu. Během prvního dne se jim podařilo najít 285 stříbrných a zlatých mincí, během tří dnů jejich počet vyrostl na 557. Podle pravidel akce se čtyři nalezené mince již počítají jako poklad a účastníci by o tom měli informovat organizátory.

Podle slov nálezců poté, co se informace o jejich nálezu rozšířila mezi ostatními účastníky festivalu, začali mít strach o jeho osud, proto přes noc hlídkovali.

Nález nazvali pokladem Hambledenu, a to na počet vesnice, která se nachází blízko. Zisk z prodeje mincí si rozdělí s majitelem pozemku.