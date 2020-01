Blaha poukázal na vážné hrozby současnosti. A nejedná se jen o koronavirus

Svůj příspěvek začal slovy, že nechce nikoho strašit. Uvedl však, že by byl rád, aby se jeho sledující podívali na to, co se momentálně ve světě děje. „Ruku na srdce – fakt tu chcete mít vládu břídilů, kteří neumí vyřešit ani autobusy v kraji?“ ptá se na sociální síti.

Dále už přichází na řadu samotný výčet oněch světových hrozeb. Na první místo zařadil Blaha koronavirus, o kterém momentálně píše celý svět. „Ve světě se šíří koronavirus a počet nakažených se každý den zdvojnásobuje. V Číně už zavírají celá města, virus už dorazil i do Evropy,“ napsal.

Schyluje se k válce

Jako další hrozbu uvedl Blaha světovou krizi, která dle jeho slov klepe na dveře.

„Ekonomové předpovídají další globální hospodářskou krizi, nárůst nezměstnanosti a tvrdý ekonomický pád. O vážném zpomalení ekonomiky hovoří nositelé Nobelovy ceny Stiglitz i Krugman, bývalý guvernér Bank of England hovoří přímo o nové velké krizi,“ poznamenává poslanec.

Jako třetí bod uvedl Blaha další hrozící migrační vlnu, před kterou varují odborníci, a to vzhledem k „americké agresivitě na Blízkém východě, nezodpovědným krokům Turecka a nestabilitě v Libyi“. Dodal, že v Evropě roste tlak na přerozdělování migrantů a kvóty.

Dle Blahových slov se schyluje k válce. Uvedl, že novou válku se snaží vyvolat Američané. „Útočí na Irán, snaží se o převraty ve Venezuele a Bolívii, pokračují v ekonomické válce proti Rusku a Kubě, vyhrožují Evropě a Číně,“ napsal s tím, že je malý zázrak to, že ještě válka není.

Růst chudoby a nerovnosti

Jako poslední bod zmínil Blaha digitalizaci. Ta má dle jeho slov rozvrátit celá odvětví. „Čtvrtá průmyslová revoluce bude likvidovat celá odvětví, globalizace dělá z celých národů kolonie západních korporací, hrozí ekologická krize. Ve světě roste chudoba a nerovnost. Banky si nacpávají kapsy, lidé přicházejí o důstojnost. Roste chaos,“ dodal k pátému bodu poslanec.

Jak dále uvedl, Slovensko si momentálně nemůže dovolit „bláznivou sedmikoalici“, která se bude „hádat o gayích a záchodech“. Blaha poukázal na to, nad čím v této situaci někdo naprosto vážně uvažuje.

„Já jen, že v této situaci někdo seriózně uvažuje nad tím, že na Slovensku má vládnout liberální sedmikoalice, složená z úplných amatérů, kteří se od rána do večera budou hádat o gayích, kvótách a padesáti záchodech pro transsexuály a všechna pohlaví, co v Bruselu vymyslí,“ uvedl dále s tím, že je to šílené.

„Jde o všechno“

Dle jeho mínění Slovensko nepotřebuje neoliberální experimenty, ale stabilní a silný stát. Uvedl, že právě nyní, a to více než kdykoliv předtím, je nutné chránit Slovensko a pracující lidi. Zmínil, že země potřebuje funkční, profesionální a sociální stát.

„Nepotřebujeme ani sedm ministrů vnitra ani podomní prodejce LSD. Nepotřebujeme klubko hadů, co se neumí dohodnout ani o tom, kolik je hodin. Nepotřebujeme chaos,“ napsal v postu na sociální síti.

Svůj příspěvek zakončil prohlášením, že každodenně čte o tom, co se ve světě děje. Dle jeho slov to není dobré a končí zde veškerá sranda. „Jde o všechno,“ uvedl závěrem.