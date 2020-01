Chmelař se pustil do Čaputové. Jako prezidentka připustila nezodpovědný výrok, říká

Během přenosu moderátor Čaputové pustil krátké video z protestu proti mítinkům strany ĽSNS, jehož se zúčastnili zástupci slovenských opozičních stran Progresivní Slovensko-Spolu, Za lidi s KDH.

„Co říkáte na takové konfrontace opozice s Kotlebovci. Předpokládám, kdybyste nebyla prezidentka, tak byste teoreticky v tom řetězu (pozn. protestujících) byla i Vy?“ ptal se moderátor.

„Je to dost možné,“ odpovídá Čaputová.

Na toto vyjádření na svém Facebooku zareagoval, který výrok slovenské prezidentky označil za nezodpovědný.

„Nehledě na to, že paní prezidentka nevynechá žádnou příležitost byť jen nepřímo podpořit progresivce, toto vyjádření považuji za velmi nezodpovědné. Pokud by šlo o nějakou demonstraci proti rasismu a nenávisti, stáli bychom na takovém protestu spolu. Pokud by šlo o pochod proti vzmáhajícímu se fašismu, kráčel bych v jeho čele tak jako už mnohokrát. Ale pokud jde o napadání předvolebních shromáždění konkurenčních stran, je to nejen nekulturní, ale i velmi nebezpečný způsob vedení kampaně. Toto dělali krátce před válkou jednotky Hlinkovy gardy, nikoli demokratické síly,“ napsal Chmelár.

Sam Chmelár zastává názor, že fašistické projevy nenávisti slabých a zranitelných skupin je třeba konfrontovat. „Jenže tím místem má být parlament, ne ulice,“ dodává.

Mítinky proti Kotlebovcům

16. ledna ve slovenských Košicích probíhal předvolební mítink Lidové strany Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotleby. Ten však byl narušen početnější skupinou aktivistů, včetně Romů, kteří protestovali proti politické agendě strany. 21. ledna kolem dvou tisíc aktivistů protestovalo proti ĽSNS ve slovenské Levoči. Demonstrace se zúčastnil i bývalý prezident Slovenska a předseda strany Za lidi Andrej Kiska. Na adresu Kotlebovců zněly pokřiky jako „stop fašismu", „nechceme vás tady", „násilí nic neřeší" a podobně.

Voličské preference

Z nejnovějšího průzkumu agentury Focus vyplývá, že kdyby se parlamentní volby na Slovensku konaly již v lednu, vyhrála by strana Směr-SD. Ta by získala 18 % voličských hlasů. Strana ĽSNS by skončila na druhém místě a dostala 12,8 % hlasů. Strana Andreje Kisky Za lidi by dostala 10,8 % voličské podpory. Následující místa by obsadily PS-Spolu (9,8 %), OĽaNO (9 %), Sme rodina (7,6 %), KDH (5,7 %), SaS (5,5 %) a SNS (5,2 %).

Volby do Národní rady Slovenské republiky proběhnou 29. února. Jedná se o osmé parlamentní volby v dějinách samostatného Slovenska. Politická kampaň oficiálně začala dne 5. listopadu.