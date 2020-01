Harabin: Průzkumné agentury lžou a jsou placeny zkorumpovanou politickou kastou

„Podívejte se na facebookové stránce Homeland a YouTube kanálu. Posledních 10 videí má průměrnou sledovanost 150 tisíc. Kdo má vyšší počet? Tady máte jasnou konfrontaci s těmito podvodníky. Tohle je číslo, které nikdo nemůže zfalšovat. Tyto agentury lžou a zavádějí, protože jsou placeny zkorumpovanou politickou kastou a bojí se vlastenecké strany, která ve státě udělá pořádek. Ti, kteří kradou jako premiér Kaliňák, Počiatek, Trnka - organizovaná zločinecká skupina, nebudou stíháni, ani vazebně. A lidé, kteří odhalili krádež jako Vaska s Daněm, jsou stíháni. Solymos rozbíjí hospodu a není stíhán ve vazbě. Zákon spravedlnost a pořádek zde neplatí..." prohlásil Harabin.

Podezření, že průzkumné agentury falšují výsledky průzkumů, existuje již několik volebních období. Dosud se však nikdo nerozhodl tento problém vyřešit.

Slovenský parlament inicioval prosazení 50denního moratoria na zveřejňování průzkumů. Zákon byl vetován prezidentkou Zuzanou Čaputovou a také kritizován současným premiérem Peterem Pellegrinim (Směr) a ministrem zahraničí Miroslavem Lajčákem. Příčiny by ale nevyřešil, jen zmírnil důsledky. Možným řešením by bylo, kdyby průzkumné agentury byly zkontrolovány nějakým kontrolním orgánem, který by ověřil sběr údajů, a v případě opakovaného pochybení by agenturám byly odebrány licence.

V posledních parlamentních volbách agentury například předložily průzkumy, ve kterých strana ĽSNS získala 2 % hlasů, ale ve skutečnosti obdržela čtyřikrát více, přes 8 %. Strana SME RODINA podle průzkumů neměla šanci, aby se dostala do parlamentu, nakonec získala přes 6 %. Naopak SIEŤ měla získat 15 %, nakonec do parlamentu pronikla těsně s 5 %. A KDH, která měla mít 9 %, se do parlamentu ani nedostala.

Průzkumy však nemanipulují pouze s náladou voličů, ale také ovlivňují i účast kandidátů v televizních debatách. Například TA3 si u agentury AKO nechala udělat průzkum, na jehož základě do předvolebních debat pozve pouze prvních 12 stran.

Harabinova strana skončila na 13. místě a předvolebních debat se nezúčastnila. Na tuto skutečnost ve včerejší debatě na TA3, která ještě není součástí tohoto nového předvolebního formátu, reagoval lídr strany Štefan Harabin:

„Včera jsem přišel ze schůzky v Žilině, která začala v 17 hodin, měla skončit v 19, ale skončila v půl desáté. Bylo tam 800 lidí a nechtěli mě nechat odejít. Máme měření, která ukazují, že máme 12 %. Mohu ujistit všechny diváky, že národní strana na 100 % bude v parlamentu a některé agentury budou také stíhány za podvod. Tam se ukáže, jak zkorumpované agentury fungují,“ okomentoval tato situace politik.