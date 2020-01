Pellegrini a Čaputová si připomněli Den památky obětí holocaustu. Jenže na osvoboditele se nějak zapomnělo

Dnes je Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Uplynulo 75 let od osvobození komplexů koncentračních táborů v Osvětimi sovětskými vojáky. Tématu se věnují přední politici světa.

Není výjimkou slovenský premiér Peter Pellegrini, který na Facebooku zveřejnil svůj příspěvek.

„Dnes si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Všichni lidé na Slovensku musí vědět, co toto slovo a tento den znamená. Vzpomínáme na miliony obětí systematického a průmyslového vyvražďování lidí jen na základě jejich náboženské, etnické či rasové příslušnosti. Toto zvěrstvo se událo pouze před několika desítkami let v době, kdy vzhledem k lidskému pokroku považovali mnozí něco takového za nemožné. A přece se to stalo,“ uvedl na začátku svého příspěvku předseda slovenské vlády.

Připomněl, že i desetitisíce slovenských občanů skončily ve vyhlazovacích táborech, přičemž jejich vlast za jejich smrt ještě štědře zaplatila.

Dále došlo na téma vnímání tragických události v současné době.

„Přestože tyto hrůzy jsou důkladně zdokumentovány a historicky podložené, vrcholní představitelé jedné politické strany na Slovensku se tváří, že nic takové neexistovalo. Jeden z nich dokonce veřejně prohlásil, že příběhy o šesti milionech obětí holocaustu jsou pouze pohádky,“ poznamenal premiér.

Podle jeho slov takové řeči spolu s neskrývanými sympatiemi k fašistickému zřízení jsou výstrahou pro všechny, jejichž základními hodnotami jsou lidskost, svoboda a demokracie.

Na závěr se politik vyjádřil k hodnotám sociální demokracie.

„Sociální demokracie má odpor vůči fašismu ve své základní politické výbavě. Nikdy nepřipustíme zpochybňování fašistických zvěrstev a budeme dělat vše pro to, aby se nikdy v historii více neopakovaly. Nenechme se proto oklamat levnými sliby a nabídkou rychlých řešení, které v minulosti vedly k nesmírnému utrpení milionů lidí na celém světě,“ poznamenal Pellegrini.

V daném příspěvku sice bylo varovaní před nebezpečím fašismu, nicméně nezazněla žádná zmínka o tom, že právě sovětští vojáci osvobodili před 75 lety komplex nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů Osvětim, kde zahynulo více než milion lidí. Zrovna tento den OSN se rozhodla označit za Mezinárodní den památky obětí holocaustu.

O Rudé armádě nebyla zmínka ani v příspěvku prezidentky Zuzany Čaputové.

„Přišla jsem do Osvětimi, abych si připomněla hrůzy fašismu a vzdala úctu jeho obětem. Není asi silnější zážitek, než slyšet, jak mluví přeživší na místě jejich utrpení. Ožívají v nich vzpomínky na peklo, kterému čelili, ale přesto mám pocit, že v nich není zášť. Hluboce se před nimi skláním," poznamenala prezidentka Slocenska na Facebooku.

Dodala, že mezi oběťmi holocaustu byly i desetitisíce slovenských spoluobčanů, kteří byli násilně odvezeni ze slovenských měst a vesnic.

Pence na Rudou armádu také zapomněl

Minulý týden jsme informovali o tom, že během světového fóra v Jeruzalémě americký viceprezident Mike Pence pronesl projev o Osvětimi, ale rozhodl se, že nezmíní to, že tábor byl osvobozen sovětskou armádou. Zůstal pouze u abstraktních vojáků.

Pence prohlásil, že „když vojáci 27. ledna 1945 otevřeli bránu Osvětimi“, našli sedm tisíc vězňů a záznamy dokumentující největší masakr v historii.

K věci se vyjádřil také docent fakulty světové politiky na Moskevské státní univerzitě, doktor politických věd Alexej Fenenko, který uvedl, že Spojené státy se považují za hlavního vítěze 2. světové války a snaží se znehodnotit zásluhy sovětské armády na osvobození Evropy.

„To je zcela přirozené. Američané se považují za hlavní vítěze 2. světové války. A od jejího konce nikdy neuznali, že status hlavního vítěze patří Sovětskému svazu. Z pohledu Spojených států hrály hlavní roli ve druhé světové válce USA,“ řekl Fenenko.

Podle něj „Američané samozřejmě nejsou moc nadšeni, že na ně tato mise spadla, snaží se ji zastrčit a co nejvíce depersonalizovat, v americké interpretaci osvobodila Evropu americká armáda.“

„Musíme se tomu přestat divit. A prostě pochopit, že Američané takto vidí historii 2. světové války a nikdy se s nimi nesodneme,“ podotkl Fenenko.

Ředitel ruského Federálního státního archivu soudobých dějin Igor Permjakov dodal, že západní politici dnes nemají zájem, aby se soustředili na skutečnost, že Rudá armáda osvobodila tábor smrti v Osvětimi, a to kvůli složitým vztahům mezi zeměmi.

„Mluvit o Osvětimi a nezmínit, že byla osvobozena Rudou armádou, je cynické. Děje se to kvůli vznikající politické situaci,“ řekl Permjakov.