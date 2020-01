Kandidát koalice PS/Spolu byl v minulosti rasista a chtěl vystřílet Romy. Je to člověk změny, brání ho strana

Portál Hlavné správy v jednom ze svých článků poukazuje na to, že Spolu-občanská demokracie na jednu stranu protestuje proti údajnému fašismu, ale sama má přitom na kandidátce člověka, který se choval jako fašista. Naráží tím na Erika Radačovského, který je na 87. místě v kandidátní listině PS/Spolu.

Právě Radačovský se totiž v několika statusech a komentářích na sociální síti Facebook otevřeně prezentoval rasisticky a nevyhýbal se ani názoru, že většina Romů by si zasloužila popravu. Uvádí se, že takové statusy psal mezi lety 2012 až 2014 na svém soukromém profilu. Kupodivu je však neodstranil a celé věci si začala všímat média. Radačovský se vyjadřoval jak k medializovaným incidentům, tak k situacím z běžného života. „Cikáni v posilce, no, smrad jak po opicích,“ napsal kandidát Spolu dne 11. května 2012.

Jen o dva týdny později sdílel příspěvek televize JOJ, k němuž připojil následující komentář: „Tohle jsou lidé? To jsou opice, které je třeba střílet všechny. A jsem rasista a co, do p**e.“ Následně dodal, že si podle jeho názoru 99,5% Cikánů zaslouží kulku.

Kritika vlastních kolegů

Paradoxem je i to, že Radačovský svého času kritizoval i mimovládní organizaci Lidé proti rasismu, v níž působila jeho nynější spolukandidátka a místopředsedkyně progresivců Irena Biháriová.

„Lidé proti rasismu jsou kok*ti, stejně jako všichni, co ty černé hovada obhajují... A moralisté, naserte si,“ napsal na sociální síti.

Radačovský se kaje

Dotyčný takových rasistických komentářů a statusů napsal asi dvacet. Nyní se však za svá slova omlouvá. Prý pochopil, jaké zlo rasismus je a kam to vede.

„Dnes se za to neskutečně stydím a každému, koho se toto mé jednání v mládí dotklo, se upřímně a od srdce omlouvám. Jsem přesvědčen, že jsme si všichni rovni a nezáleží na tom, jakou barvu pleti máme nebo jakou víru vyznáváme. Hrdě se hlásím k tomu, že jsem liberál. Jsem pro to, aby měl každý stejnou možnost něčeho v životě dosáhnout. Ať už to bude kluk z Bratislavy nebo Rom ze Sobrance,“ omluvil se na sociální síti.

Dodal také, že udělá 200 % pro to, aby takoví lidé na Slovensku nikdy nevládli.

A co na to daná strana?

Koalice se však za svého kandidáta postavila jako za někoho, kdo je příkladem změny.

„Erik je pozitivním příkladem člověka, který dokázal přehodnotit své názory, vystřízlivěl z nich a naopak se začal angažovat proti rasismu a extremismu. Dnes je z něj angažovaný člověk, který byl účastníkem všech protikotlebovských demonstrací na východním Slovensku,“ okomentovala věc mluvčí koalice Silvia Hudáčková.

Vypadá to tedy, že liberálům stačí, aby se člověk za své jednání z minulosti omluvil a vše je v naprostém pořádku.