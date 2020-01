Danko přiznal komunikaci se Zsuzsovou. Podílel se také na vraždě novináře Kuciaka?

Danko před časem prohlásil, že jméno Aleny Zsuzsové mu nic neříká. Žena obviněná z vraždy však mluví jinak – při soudním jednání v případu Kuciakovy vraždy přiznala, že s Dankem a mnohými dalšími komunikovala.

Politik na tiskovce zdůraznil, že šlo o nezávazný flirt a neřešily spolu pracovní záležitosti. Tvrdí také, že se nikdy nesetkali.

„Její identita mě nikdy nezajímala, protože jsem s ní neřešil nic podstatného," prohlásil předseda Národní rady.

„Neměl jsem ani ponětí v rozhodné době, že tato pro mě virtuální žena se jmenuje Alena Zsuzsová, neznal jsem její cíl," dodal. Přiblížil, že v telefonu ji měl uloženou jako Baba z Nových Zámků.

Slovenská média dříve informovala o tom, že policie již zajistila zprávy i nahrávky telefonátů dotyčných. Nahrávky a přepisy zveřejnilo i několik médií, která zvukové záznamy získala z dokumentů, jenž má mezinárodní novinářská organizace OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Z těchto záznamů vyplývá, že Alena Zsuzsová s Dankem komunikovala pravděpodobně v období 2013-2016. Komunikace tedy začala v roce 2013, kdy Danko byl předsedou tehdy ještě neparlamentní SNS. Uvádí se, že během tří zaznamenaných telefonátů pocházejících z roku 2016 si dotyční mezi sebou vykají, přitom spolu ale mluví neformálně a místy i flirtují. Podle nahrávek měl předseda NR SR Zsuzsové říci, že ji všude líbá a že konečně bude jeho. Domlouvali si také setkání, k němuž ale podle médií nedošlo.

Podle slovenských médií ale Zsuzsová neposílala osloveným vlivným lidem své fotografie, nýbrž snímky méně známých ruských modelek. Za to, že získala kompromitující materiál na své kontakty, pak měla od Mariána Kočnera dostávat peníze. Právě Zsuzsová totiž byla tzv. Kočnerovou volavkou.

Kontakty se Zsuszovou

Informace o kontaktech Danka a jiných osob se Zsuzsovou se objevily již v létě. S dotyčnou si vyměňoval zprávy, včetně intimních vzkazů, i někdejší ministr obrany Martin Glváč. Ten se loni v listopadu rozhodl rezignovat na funkci místopředsedy Národní rady za Směr-SD. Stalo se tak poté, co čelil kritice kvůli svým kontaktům s Kočnerem.

Volání po odstoupení

Pokud jde o vyjádření samotného Danka, jeho mluvčí Tomáš Kostelník v reakci na telefonáty uvedl, že se nebudou detailně vyjadřovat k „naváděcím a účelovým otázkám“ měsíc před volbami. Rovněž zopakoval, že se Danko se Zsuzsovou nesetkal.

Mimoparlamentní strany v této souvislosti požadují, aby Danko ze své funkce odstoupil.

„V souvislosti se zveřejněním telefonátu Andreje Danka s Alenou Zs. jej KDH vyzývá, aby okamžitě odstoupil z funkce předsedy NR SR,“ prohlásil v úterý mluvčí křesťanských demokratů Stanislav Župa.

Své ke skandálu řekla i strana exprezidenta Andreje Kisky Za lidi. Podle ní by měl Danko vysvětlit podezření z možného kontaktu s osobou obžalovanou z několika vražd. „Zároveň by se měl veřejnosti omluvit za lži a neprodleně odstoupit z pozice předsedy parlamentu,“ uvedla místopředsedkyně strany a nezařazená poslankyně NR SR Veronika Remišová.

Pokud jde o mimoparlamentní koalici PS/Spolu, ta poukázala na to, že „rezignovaný, zdiskreditovaný a zkorumpovaný však není jen Andrej Danko, ale také všechna ministerstva, která čtyři roky vedla SNS“. Předseda opozičního hnutí OĽaNO Igor Matovič na sociální síti celou situaci komentoval ironickou poznámkou a SaS zase pochválila média za zveřejnění komunikace.

Fico si myslí, že je telefonát nevinný

Jako další věc okomentoval i předseda strany Směr-SD Robert Fico, a to prostřednictvím videa na sociální síti. V něm kritizuje média a telefonát mezi Dankem a Zsuzsovou označuje za nevinný.

„Média brutálním zásahem do soukromí předsedy parlamentu překročila všechny hranice,“ uvedl Fico na sociální síti s tím, že za zveřejněním nahrávky vidí snahu poškodit soukromý život Danka a také dostat stranu SNS mimo parlament.

Fico rovněž na nahrávce nevidí nic, co by bylo důležité pro veřejný zájem. „Nejsou tam žádné informace, které by potvrzovaly kriminální činnost, nic, co by se dotýkalo výkonu veřejné funkce druhého nejvyššího ústavního činitele. Tohle je vrchol protiústavnosti,“ prohlásil ve videu Fico.

Politici podle šéfa Směru-SD mají právo na ochranu soukromí. Kriticky se pak vyjádřil i k opozici, která podle něj představuje partu lidí, kteří jsou schopni všeho.

„Taková je naše opozice, která neumí vyhrát jinak, než jen takovýmto nedemokratickým způsobem. Pak se nedivte, když budete mít v telefonu sms ze soukromého života a ty se najednou objeví na veřejnosti jen proto, že jste někde vyjádřili nesouhlas s politickým životem na Slovensku. Taková je realita o slovenské opozici, je to totální ohrožení demokracie,“ uvedl.

Strana SNS se do Národní rady dostala po volbách v roce 2016, kdy vstoupila do vlády, Danko se stal předsedou. Nyní se preference SNS pohybují jen těsně nad hranicí pěti procent, které jsou podmínkou pro to, aby strana získala křesla v Národní radě.

Danka se dále zastal i Anton Hrnko, podle něhož je telefonát pseudoskandálem. „Najednou se z čista jasna objevily nahrávky rozhovorů Andreje Danka s Alenou Zs. Všichni jsou zaujatí obsahem rozhovorů, z nichž nic nevyplývá, pouze normální chlapská tendence k laškování,“ napsal.

Podle Hrnka navíc nikdo nemá právo odposlouchávat cizí rozhovory a ani je zveřejňovat, pokud se nezakládají na podezření z trestného činu.

Reakce Ľuboše Blahy

Na celou věc na svém Facebooku zareagoval také poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha. Ten uvedl, že telefonát mezi Dankem a Zsuzsovou válcuje internet a že se jím skvěle baví půlka Slovenska, jelikož jsou lidé rádi, že si mohou kopnout do SNS. Podotýká, že mu osobně to může být fuk, ale prý mu na tom něco „smrdí“. Proto se zamyslel nad dvěma klíčovými otázkami.

„1. Proč se tento telefonát objevil těsně před volbami a ne dříve? Zjevně ho měli k dispozici už celé měsíce. Proč teď? 2. Kdo tento telefonát vytáhl ven? Jak se k němu dostal? A co tím sleduje?“ ptá se.

Odpověď na první otázku je podle něj ale zcela jasná – někdo si to zjevně načasoval tak, aby politicky ublížil Andreji Dankovi. A člověk prý nemusí být génius, aby pochopil, že z tohoto těží především opozice.